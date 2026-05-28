Juventus'ta sergilediği üst düzey performansla adından sıkça söz ettirmeye başaran Kenan Yıldız'ın, A Milli Takım'dan arkadaşı Arda Güler'in ardından dünya devi Real Madrid'in ikinci Türk oyuncusu olabileceği konuşuluyor.

İtalyan devi Juventus’ta harika işlere imza atan ve değerine değer katan 21 yaşındaki millî oyuncumuz Kenan Yıldız, her geçen gün yıldızını parlatmaya devam ediyor.

REAL MADRID İDDİALARI

Güncel piyasa değeri 75 milyon euroya çıkan hücumun çok yönlü ismi, Real Madrid ile anılıyor. 2026 FIFA Dünya Kupası’nda çok şeyler beklediğimiz ve futbol otoritelerinin de "gelişim gösteren genç yetenekler" sıralamasına koyduğu Kenan’ın, Arda Güler’in yanına gitme ihtimalinin olduğu belirtiliyor.

47 MAÇTA 21 GOLE KATKI

Kenan Yıldız, 2025-2026 sezonunda 3 kulvarda (Serie A, Şampiyonlar Ligi, İtalya Kupası) 47 maça çıktı. Yıldız oyuncu, sahada kaldığı 3696 dakikada takımına 11 gol ve 10 asistlik skor katkısı verdi.

