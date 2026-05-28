"Marketler bayramın 2. günü açık mı" merak ediliyor. Kurban Bayramı’nın 2. gününde zincir marketlerin çalışma saatleri yeniden araştırılmaya başladı. A101, BİM, ŞOK, Migros, Carrefour ve File marketlerin bugün açık olup olmadığı ile açılış-kapanış saatleri vatandaşların gündeminde yer alıyor.

Bayram süresince marketlerin mesai düzeni markalara ve şubelere göre değişiklik gösterebiliyor. Özellikle bayram ziyaretleri öncesinde alışveriş yapmak isteyen vatandaşlar, 28 Mayıs 2026 Perşembe günü marketlerin açık olup olmadığını ve çalışma saatlerini merak ediyor.

A101 BAYRAMIN 2. GÜNÜ AÇIK MI?

A101 marketlerinin bayramın 2. günü itibarıyla birçok şubede normal çalışma düzenine dönmesi bekleniyor. Marketlerin büyük bölümünün sabah saatlerinden itibaren hizmet verdiği belirtilirken, bazı bölgelerde açılış ve kapanış saatlerinde farklılık yaşanabiliyor. Müşterilerin alışveriş öncesinde kendi bölgelerindeki mağazaların güncel saat bilgilerini resmi uygulamalar veya mağaza iletişim kanalları üzerinden kontrol etmeleri öneriliyor.

ŞOK BAYRAMDA AÇIK MI, KAPALI MI?

ŞOK Market şubeleri bayramın ilk gününde sınırlı saatlerde hizmet verirken, ikinci gün itibarıyla normal mesai düzenine geçiş yapacak. Şubelerin çoğunda sabah 09.00’dan itibaren hizmet verilmesi bekleniyor. Ancak bölgesel yoğunluk ve yerel uygulamalar nedeniyle bazı mağazalarda farklı saat uygulamaları olabiliyor. Özellikle bayram döneminde mağaza bazlı değişiklikler yaşanabildiği için vatandaşların en güncel bilgiyi resmi kaynaklardan takip etmesi tavsiye ediliyor.

FİLE BAYRAMIN 2. GÜNÜ AÇIK MI?

File Market mağazalarının bayramın 3. günü itibarıyla yeniden hizmet vermeye başlayacak. Bu nedenle bayramın 2. günü kapalı. Normal mesai düzenine 29 Mayıs 2026 Cuma günü başlayacak.

MİGROS VE CARREFOUR BUGÜN AÇIK MI?

Migros ve Carrefour marketlerinin bayram boyunca hizmet vermeyi sürdürdüğü belirtiliyor. Cadde mağazaları ile AVM içinde bulunan şubelerde çalışma saatleri farklılık gösterebilirken, birçok mağaza sabah saatlerinden itibaren açık oluyor.

Özellikle Migros, 5M Migros, Migros Jet ve CarrefourSA şubelerinde bölgesel uygulamalar nedeniyle farklı mesai saatleri uygulanabiliyor. Vatandaşların alışveriş öncesinde bulundukları ilçedeki mağazaların güncel çalışma saatlerini kontrol etmeleri öneriliyor.

