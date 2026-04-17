12 bin yıllık Göbeklitepe’yi rüyada yıldızlar içinde gören ve çok etkilenen sanatçı Emin Mete Erdoğan, bu durumu resmetti. Sanatçı, tarihî alanın insanlığa kattıklarına vurgu yaparak “Resimde Göbeklitepe âdeta bir öğretmen gibi duruyor” dedi.

MURAT ÖZTEKİN- Sanat fuarı CI Bloom, Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayında 80’den fazla galeri, müze ve 800’den fazla sanatçının 5 binden fazla eserini sanatseverlerle buluşturuyor. Fuarda aykırı işlerin yanı sıra dikkat çeken çalışmalar da var. Onlardan biri ise Emin Mete Erdoğan’ın tarihi 12 bin sene öncesine uzanan Şanlıurfa’daki Göbeklitepe’yi rüyasında görerek yaptığı resmi...

GÖBEKLİTEPE DERS VERİYOR!

Sanatçı Erdoğan’ın fuardaki Muse Contemporary bölümünde sergilenen “Terbiyeci” adlı büyük ebatlı eseri, Göbeklitepe’yi uzayla birleştiriyor.

“Göbeklitepe’nin insanlara evrenin sırrını açık etme durumuna” vurgu yaptığını söyleyen Erdoğan “Mitolojiye meraklı biriyim. Geçen sene Göbeklitepe’yi ziyarete gitmeden önce enteresan bir rüya gördüm. Rüyamda gökyüzü ve Göbeklitepe’yi bir kara tahta olarak yer alıyordu. İlk defa böyle bir durum yaşadım ve oldukça şaşırdım. Daha sonra da rüyada gördüğüm bu durumu resmettim. Burada Göbeklitepe âdeta bir öğretmen gibi duruyor” diyor.

TEKNOLOJİ SANATLA BULUŞTU

CI Bloom, sanatı teknolojiyle buluşturan çalışmalara da ev sahipliği yapıyor. Fuardaki Samsung bölümünde TV ekranlarının sanatla buluştuğu The Frame ve Art TV serisi sergileniyor.

The Frame TV kapatıldığında, simsiyah ekran yerine bir sanat eserine dönüşüyor. 19 Nisan’a kadar devam edecek fuarda özel tecrübe alanları da yer alıyor.

