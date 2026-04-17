BİM aktüel 17 Nisan 2026 kataloğu güncellendi! BİM'e bugün neler geldi? İşte tam liste...
BİM aktüel ürünler kataloğu 17 Nisan 2026 Cuma itibarıyla satışa çıkıyor. Bu hafta teknoloji ürünlerinden mutfak eşyalarına, oyuncaklardan beyaz eşyaya kadar geniş ürün yelpazesi dikkat çekiyor. BİM aktüel ürünlerin tamamı katalogda yer alan listede yer aldı. İşte, satışa çıkacak ürünlerin tam listesi...
Her hafta farklı ürün gruplarıyla tüketicilerin ilgisini çeken BİM aktüel katalogları bu hafta da yoğun ilgi görüyor. 17 Nisan Cuma günü satışa sunulan ürünler arasında özellikle elektronik ve ev-temizlik kategorileri öne çıkıyor.
Dijitsu 65 İnç QLED Google TV, RKS Elektrikli Bisiklet, Tuşlu Cep Telefonu, Corby CX036 Skyline Smart Drone, Işıklı Scooter 3 Tekerlekli, Tekerlekli Düzenleyici, Oyuncak İlk Laptopum, Omuz Çantası Kadın, Spor Ayakkabı Erkek ve daha birçok ürün BİM aktüel ürünler arasında yer alıyor.
BİM AKTÜEL 17 NİSAN 2026 KATALOĞU
Dijitsu 65" QLED Google Tv 23.900 TL
RKS RSIII Pro Max 32.500 TL
Dijitsu 32' HD Uydu Alıcılı Tv 5.250 TL
Philips Tuşlu Cep Telefonu 1.750 TL
Imex Ekranlı ANC Kulaklık 549 TL
LC Dinazor Çizim Tableti 8,5' 490 TL
Globox Sesli ve Yazılı İngilizce Eğitim Seti 590 TL
Forever Kedili Silikon Masa Lambası 399 TL
Polosmart Karaoke Mikrofon 699 TL
Polosmart Gaming Kulaküstü Kulaklık 649 TL
Polosmart Gaming Mouse + Mouse Pad 249 TL
Polosmart Çocuk Kulaklığı 399 TL
Arnica Hydra Rain Su Filtreli Halı Yıkama Makinesi 6.900 TL
Kumtel Beyaz Cam Ankastre Set 10.950 TL
Kumtel Siyah Cam Ankastre Set 10.550 TL
Arnica Kablolu Dikey Süpürge 1.590 TL
Tefal Easygliss Plus Buharlı El Ütüsü 2.990 TL
Philips Buharlı Düzleştirici Dikey Ütü 1.890 TL
Powertec Profesyonel Saç Kurutma Makinesi 849 TL
Emsan XL Çay Makinesi 1.990 TL
Arzum Çubuk Blender 1.190 TL
Trax Akıllı Boyun Masaj Aleti 490 TL
Trax Mini Masaj Aleti 490 TL
Trax Postür Düzeltme Cihazı 490 TL
Şarjlı Sensörlü Çöp Kovası 799 TL
Oyuncak Çeşitleri 99 TL
Fisher Price Eğitici Köpekçiğin Uzaktan Kumandası 499 TL
Oyun Çadırı 369 TL
Ledli Balon Standı 199 TL
Pelüş Bulut Yastık 539 TL
Manyetik Puzzle 899 TL
Oyuncak Pelüş İnek 589 TL
Oyuncak İlk Laptopum 799 TL
17 NİSAN CUMA BİM AKTÜEL KATALOĞU
Kilitli 3 Kapaklı Metal Ayakkabılık 1.790 TL
20 Jant Bisiklet 5.950 TL
16 Jant Bisiklet 5.450 TL
Rookie 3 Tekerlekli Işıklı Scooter 849 TL
Corby CX036 Skyline Smart Drone 2.390 TL
Avansas Spiralli A5 Bloknote 59 TL
Avansas Spiralli A6 Bloknote 39 TL
Avansas Daily Fotokopi Kağıdı 135 TL
Tick Tükenmez Kalem 3'lü 25 TL
Tekerlekli Düzenleyici 219 TL
Ayarlanabilir Çekmece İçi Kaşıklık 99 TL
Toz Alma Aparatı 89 TL
Kappa Kadın / Erkek Mantar Tabanlı Çift Toka Terlik 239 TL
Kadın / Erkek Çift Toka Terlik 109 TL
Kadın / Erkek Tek Bantlı Terlik 109 TL
Kadın Tek Toka Terlik 109 TL
Mini Amigurumi Kiti 69 TL
Saç Kurutma Bonesi 99 TL
Tek Kişilik Nevresim Seti 399 TL
Tek Kişilik Lastikli Çarşaf 169 TL
Çift Kişilik Lastikli Çarşaf 199 TL
Yastık Kılıfı 79 TL
Bay / Bayan Penye Patik Çorap 3'lü 49 TL
Kız Çocuk Tül Detaylı Çocuk Çorap 39 TL
Kız Çocuk Tütü Etek 169 TL
Kurdele 2 cm 49 TL
Kurdele 1 cm 27 TL
Duvar Süsü Punch Kiti 219 TL
Keçe Oyuncak Kiti 65 TL
Suda Eriyen Tela 39 TL
Paşabahçe Tek Fiyat Meşrubat Bardağı Çeşitleri 39 TL
Chef's Karnıyarık Tencere 22 cm 429 TL
Cam Pipet Seti 3'lü 45 TL
Bambu Sunum Tabağı Seti 299 TL
Paşabahçe Gala Ayaklı Çay Bardağı 4'lü 199 TL
Colorina Cam Saklama Kabı 3'lü 99 TL
Chef's Kızartma Tenceresi 22 cm 419 TL
Decolove Bambu Çamaşır Sepeti Çeşitleri 429 TL
Decolove Bambu Sepet Seti 299 TL
Glass in love Cam Kurabiyelik / Şekerlik 219 TL
Benante Desenli Kupa 149 TL
Rakle Desenli Meşrubat Bardağı 65 TL
Temizlik Seti 219 TL
Pratik Mandallı Mop 109 TL
Tek Fiyat Fırça Çeşitleri 89 TL