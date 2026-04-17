BİM aktüel ürünler kataloğu 17 Nisan 2026 Cuma itibarıyla satışa çıkıyor. Bu hafta teknoloji ürünlerinden mutfak eşyalarına, oyuncaklardan beyaz eşyaya kadar geniş ürün yelpazesi dikkat çekiyor. BİM aktüel ürünlerin tamamı katalogda yer alan listede yer aldı. İşte, satışa çıkacak ürünlerin tam listesi...

Her hafta farklı ürün gruplarıyla tüketicilerin ilgisini çeken BİM aktüel katalogları bu hafta da yoğun ilgi görüyor. 17 Nisan Cuma günü satışa sunulan ürünler arasında özellikle elektronik ve ev-temizlik kategorileri öne çıkıyor.

Dijitsu 65 İnç QLED Google TV, RKS Elektrikli Bisiklet, Tuşlu Cep Telefonu, Corby CX036 Skyline Smart Drone, Işıklı Scooter 3 Tekerlekli, Tekerlekli Düzenleyici, Oyuncak İlk Laptopum, Omuz Çantası Kadın, Spor Ayakkabı Erkek ve daha birçok ürün BİM aktüel ürünler arasında yer alıyor.

BİM AKTÜEL 17 NİSAN 2026 KATALOĞU

Dijitsu 65" QLED Google Tv 23.900 TL

RKS RSIII Pro Max 32.500 TL

Dijitsu 32' HD Uydu Alıcılı Tv 5.250 TL

Philips Tuşlu Cep Telefonu 1.750 TL

Imex Ekranlı ANC Kulaklık 549 TL

LC Dinazor Çizim Tableti 8,5' 490 TL

Globox Sesli ve Yazılı İngilizce Eğitim Seti 590 TL

Forever Kedili Silikon Masa Lambası 399 TL

Polosmart Karaoke Mikrofon 699 TL

Polosmart Gaming Kulaküstü Kulaklık 649 TL

Polosmart Gaming Mouse + Mouse Pad 249 TL

Polosmart Çocuk Kulaklığı 399 TL

Arnica Hydra Rain Su Filtreli Halı Yıkama Makinesi 6.900 TL

Kumtel Beyaz Cam Ankastre Set 10.950 TL

Kumtel Siyah Cam Ankastre Set 10.550 TL

Arnica Kablolu Dikey Süpürge 1.590 TL

Tefal Easygliss Plus Buharlı El Ütüsü 2.990 TL

Philips Buharlı Düzleştirici Dikey Ütü 1.890 TL

Powertec Profesyonel Saç Kurutma Makinesi 849 TL

Emsan XL Çay Makinesi 1.990 TL

Arzum Çubuk Blender 1.190 TL

Trax Akıllı Boyun Masaj Aleti 490 TL

Trax Mini Masaj Aleti 490 TL

Trax Postür Düzeltme Cihazı 490 TL

Şarjlı Sensörlü Çöp Kovası 799 TL

Oyuncak Çeşitleri 99 TL

Fisher Price Eğitici Köpekçiğin Uzaktan Kumandası 499 TL

Oyun Çadırı 369 TL

Ledli Balon Standı 199 TL

Pelüş Bulut Yastık 539 TL

Manyetik Puzzle 899 TL

Oyuncak Pelüş İnek 589 TL

Oyuncak İlk Laptopum 799 TL

Kilitli 3 Kapaklı Metal Ayakkabılık 1.790 TL

20 Jant Bisiklet 5.950 TL

16 Jant Bisiklet 5.450 TL

Rookie 3 Tekerlekli Işıklı Scooter 849 TL

Corby CX036 Skyline Smart Drone 2.390 TL

Avansas Spiralli A5 Bloknote 59 TL

Avansas Spiralli A6 Bloknote 39 TL

Avansas Daily Fotokopi Kağıdı 135 TL

Tick Tükenmez Kalem 3'lü 25 TL

Tekerlekli Düzenleyici 219 TL

Ayarlanabilir Çekmece İçi Kaşıklık 99 TL

Toz Alma Aparatı 89 TL

Kappa Kadın / Erkek Mantar Tabanlı Çift Toka Terlik 239 TL

Kadın / Erkek Çift Toka Terlik 109 TL

Kadın / Erkek Tek Bantlı Terlik 109 TL

Kadın Tek Toka Terlik 109 TL

Mini Amigurumi Kiti 69 TL

Saç Kurutma Bonesi 99 TL

Tek Kişilik Nevresim Seti 399 TL

Tek Kişilik Lastikli Çarşaf 169 TL

Çift Kişilik Lastikli Çarşaf 199 TL

Yastık Kılıfı 79 TL

Bay / Bayan Penye Patik Çorap 3'lü 49 TL

Kız Çocuk Tül Detaylı Çocuk Çorap 39 TL

Kız Çocuk Tütü Etek 169 TL

Kurdele 2 cm 49 TL

Kurdele 1 cm 27 TL

Duvar Süsü Punch Kiti 219 TL

Keçe Oyuncak Kiti 65 TL

Suda Eriyen Tela 39 TL

Paşabahçe Tek Fiyat Meşrubat Bardağı Çeşitleri 39 TL

Chef's Karnıyarık Tencere 22 cm 429 TL

Cam Pipet Seti 3'lü 45 TL

Bambu Sunum Tabağı Seti 299 TL

Paşabahçe Gala Ayaklı Çay Bardağı 4'lü 199 TL

Colorina Cam Saklama Kabı 3'lü 99 TL

Chef's Kızartma Tenceresi 22 cm 419 TL

Decolove Bambu Çamaşır Sepeti Çeşitleri 429 TL

Decolove Bambu Sepet Seti 299 TL

Glass in love Cam Kurabiyelik / Şekerlik 219 TL

Benante Desenli Kupa 149 TL

Rakle Desenli Meşrubat Bardağı 65 TL

Temizlik Seti 219 TL

Pratik Mandallı Mop 109 TL

Tek Fiyat Fırça Çeşitleri 89 TL

