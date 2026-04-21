MHP İstanbul, Kütahya, Eskişehir, Kars, Bolu, Çanakkale, Muğla, Bilecik İl Teşkilatlarının ardından Ardahan İl Teşkilatı da feshedildi.

Milliyetçi Hareket Partisi İl Teşkilatları içinde gerçekleşen fesihler devam ediyor. Kısa süre önce MHP’nin İstanbul, Kütahya, Eskişehir, Kars, Bolu, Çanakkale, Muğla, Bilecik İl Teşkilatları parti tüzüğünün 34. maddesi uyarınca feshedilmişti.

MHP'de bayrak değişimi! Sayı 9'a çıktı, Ardahan İl Teşkilatı da feshedildi

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Ardahan İl Teşkilatı’nın da feshedildiğini açıkladı.

ARDAHAN İL TEŞKİLATI FESHEDİLDİ

Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Yalçın, şu ifadelere yer verdi:

Milliyetçi Hareket Partisi Ardahan İl Teşkilatı, parti tüzüğümüzün 52. ve 54. maddelerinin tanıdığı yetkiye istinaden, tüzüğümüzün 34. maddesi uyarınca feshedilmiştir. Yine aynı maddelerin verdiği yetki çerçevesinde, Milliyetçi Hareket Partisi Ardahan İl Başkanlığı görevine Sevim Köseliören atanmıştır.

FESHEDİLEN TEŞKİLAT SAYISI 9

İlk olarak Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Merkezi tarafından alınan kararla, MHP İstanbul İl Teşkilatı ve bağlı 39 ilçe yönetiminin feshedildiği duyurulmuştu. MHP İstanbul İl Başkanlığı görevine Volkan Yılmaz atanmıştı.

Ardından aynı gün MHP Kütahya, Eskişehir, Kars İl Teşkilatları da feshedilmişti. MHP Kütahya İl Başkanlığı görevine Mehmet Ali Türker, Eskişehir İl Başkanlığı görevine Ayhan Sezer, Kars İl Başkanlığı görevine ise Ali Okyay atanmıştı.

Daha sonra Çanakkale, Muğla ve Bilecik İl Teşkilatları da feshedilmişti. MHP'de Bilecik İl Başkanlığı görevine Talha Özkan, Çanakkale İl Başkanlığı görevine Salih Altınkaya ve Muğla İl Başkanlığı görevine Emrah Oltulu atanmıştı.

Dün ise feshedilen teşkilat MHP Bolu İl Teşkilatı olmuştu. Bolu İl Başkanlığı görevine Seyit Mehmet Başaran getirilmişti. Son olarak ise Ardahan İl Teşkilatı feshedildi. MHP Ardahan İl Başkanlığı görevine Sevim Köseliören atandı.

