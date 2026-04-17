MHP; İstanbul, Kars, Kütahya ve Eskişehir il teşkilatlarının ardından bugün de Bilecik teşkilatını feshetti. Milliyetçi Hareket Partisi Bilecik İl Başkanlığı görevine Talha Özkan atandı.

MHP İstanbul İl Teşkilatı ve 39 ilçe teşkilatının feshedilmesinin ardından dün de MHP'de 3 il teşkilatı daha feshedildi. MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, MHP Kütahya İl Teşkilatı, Eskişehir İl Teşkilatı ve Kars İl Teşkilatı'nın feshedildiğini açıkladı.

Bu illerde görevlendirilen yeni il başkanları da ilan edildi.

YALÇIN DUYURDU

Yalçın bugün de Bilecik teşkilatının feshedildiğini duyurarak, "Milliyetçi Hareket Partisi Bilecik İl Teşkilatı, parti tüzüğümüzün 52. ve 54. maddelerinin tanıdığı yetkiye istinaden, tüzüğümüzün 34. maddesi uyarınca feshedilmiştir. Yine aynı maddelerin verdiği yetki çerçevesinde, Milliyetçi Hareket Partisi Bilecik İl Başkanlığı görevine Talha Özkan atanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerini kullandı.

İSTANBUL İL YÖNETİMİ DE FESHEDİLMİŞTİ

Geçtiğimiz hafta da MHP İstanbul İl Teşkilatı ve 39 ilçe teşkilatının feshedildiğini duyurulmuştu. Kararı duyuran MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın “Milliyetçi Hareket Partisi İstanbul İl Teşkilatı ve 39 İlçe Teşkilatı, parti tüzüğümüzün 52. ve 54. maddelerinin tanıdığı yetkiye istinaden, yine tüzüğümüzün 34. maddesi uyarınca feshedilmiştir" ifadelerini kullanmıştı.

MHP İstanbul İl Başkanlığı görevine ise Volkan Yılmaz atanmıştı.

