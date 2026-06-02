Macunda ilaç, çayda boya, kaşarda eritme tuzu... Bakanlığın ifşa ettiği hileli gıdalarda rezalet diz boyu!
Tarım ve Orman Bakanlığı hileli gıda listesini güncelledi, rezalet bir kez daha ifşa oldu. Macunda ilaç, çayda boya, kıymada tek tırnaklı et çıktı. Kaşara eritme tuzu basanlar, zeytinyağına tohum yağı karıştıranlar da tek tek deşifre oldu. İşte sofralara zehir taşıyan o firmaların tam listesi.
- Bitkisel macunda ilaç etken maddesi, tam yağlı yoğurtta natamisin, çiğ kuşbaşı etlerde tek tırnaklı et ve siyah çaylarda izinsiz boya tespit edildi.
- Et ve et ürünleri grubunda kanatlı eti, sakatat ve mekanik ayrılmış et kullanımı yaygın olarak belirlendi.
- Peynirlerde düşük yağ oranı ve eritme tuzu kullanımı saptandı.
- Zeytinyağlarında tohum yağı ve düşük kaliteli yağ karışımı, ballarda ise taklit veya tağşiş yapıldığı belirlendi.
Tarım ve Orman Bakanlığı, halk sağlığıyla oynayan firmaları deşifre ettiği "Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar" listesine yenilerini ekledi.
2 Haziran tarihli güncel duyuruda, Türkiye’nin dört bir yanındaki denetimlerde mevzuata açıkça meydan okuyan pek çok işletme ve ürün suçüstü yakalandı.
MACUNDAN PEYNİRE HEPSİ İFLAŞANDI!
Yapılan incelemelerde bazı ürünlerin insan sağlığını riske atabilecek içerikler taşıdığı belirlendi.
Denetimlerde; Fito Farma İlaç İçecek Kozmetik ve Kimya Sanayi Ticaret Ltd. Şti. tarafından üretilen bitkisel macunda ilaç etken maddesi tespit edildi.
Talha Acar Süt Ürünleri firmasına ait tam yağlı yoğurtta natamisin bulundu. Çeşitli firmalara ait çiğ kuşbaşı etlerde tek tırnaklı et tespit edildi.
Siyah çaylarda gıdada kullanımına izin verilmeyen boya kullanıldığı belirlendi.
ET VE ET ÜRÜNLERİ YİNE LİSTENİN ZİRVESİNDE
Et ve et ürünleri grubunda yapılan analizlerde çok sayıda işletmede kanatlı eti, sakatat ve mekanik ayrılmış et tespit edildi.
Denetimlerde; Göle Et ve Et Ürünleri ürünlerinde mekanik ayrılmış kanatlı eti tespit edildi.
Eser Büfe ve Darık's Steakhouse gibi işletmelerde köfte ve hamburger ürünlerinde sakatat ve kanatlı eti bulundu. Lahmacun, kebap ve pide iç harçlarında farklı işletmelere ait ürünlerde et karışımı ve sakatat tespiti yapıldı.
Romado Hazır Yemek dana kavurmada soya ve tek tırnaklı et tespit edildi.
PEYNİRLERDE ERİTME TUZ KULLANMIŞLAR
Süt ve süt ürünlerinde yapılan incelemelerde ürünlerin temel bileşenlerinde uygunsuzluk belirlendi. Mutum Süt Ürünleri tarafından üretilen kaşar peynirinde yağ oranının düşük olduğu tespit edildi.
Doğuş Et ve Süt Mamulleri yarım yağlı beyaz peynirde mevzuata aykırı yağ oranı belirlendi.
Fidan Süt Ürünleri ürünlerinde eritme tuzu tespiti yapıldı.
Kaya Süt Ürünleri kaşar peynirinde düşük yağ oranı ve eritme tuzu tespit edildi.
'BİTKİSEL' İÇERİKLER DE LİSTEDE
Bitkisel yağlar ve arıcılık ürünlerinde de çok sayıda uygunsuzluk belirlendi.
Sonkoz Yağ Gıda ve Coşkar Yağ Gıda tarafından üretilen zeytinyağlarında tohum yağı ve düşük kaliteli yağ karışımı tespit edildi.
Ödemiş Yöresel zeytinyağında tağşiş belirlendi.
Enfa Gıda ve farklı markalara ait süzme çiçek ballarında taklit veya tağşiş tespit edildi. Etiketsiz çam balı ve diğer bal ürünlerinde de mevzuata aykırılık belirlendi.
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından vatandaşların sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşabilmesi amacıyla düzenli olarak güncellenen listelere 'guvenilirgida.tarimorman.gov.tr' adresi üzerinden erişilebiliyor.