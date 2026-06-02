Almanya'nın en ikonik yapılarından biri olan tarihi Köln Katedrali'nin, yıllık 16 milyon Euro'yu bulan devasa bakım maliyetlerini karşılamak amacıyla 1 Temmuz'dan itibaren turistlere 12 Euro giriş ücretiyle hizmet vereceği, ibadet amacıyla gelenlerin ise bu ücretlendirmeden muaf tutulacağı açıklandı

Almanya'nın en ikonik yapılarından biri olan tarihi Köln Katedrali, kapılarını turistlere ücretli hale getirmeye hazırlanıyor. 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak yeni düzenlemeyle birlikte, katedrali ziyaret etmek isteyen turistlerden 12 Euro giriş ücreti alınacak.

YILLIK BAKIM MALİYETİ 16 MİLYON EURO

Yetkililer, bu giriş ücretinin tarihi binanın yüksek koruma, güvenlik ve günlük işletme giderlerini karşılamak amacıyla zorunlu hale geldiğini belirtti. Verilen bilgilere göre 157 metre yüksekliğindeki devasa katedralin yıllık bakım maliyeti 16 milyon Euro'yu bulurken, günlük masrafı ise yaklaşık 44 bin Euro'ya ulaşıyor.

Türklerin en çok ziyaret ettiği mekandı: 1 Temmuz'dan itibaren ücretli olacak!

İBADET EDENLER MUAF TUTULACAK

Yeni uygulama sadece turistik ziyaretleri kapsayacak. Ayinlere katılmak, dua etmek veya mum yakmak amacıyla katedrale gelen ziyaretçiler için özel giriş alanları oluşturulacak. Yerel halk katedrali eskisi gibi tamamen ücretsiz olarak ziyaret edebilecek.

Almanya genelinde kiliselere girişlerin büyük çoğunluğu ücretsiz olarak sürdürülse de Köln Katedrali bu adımla istisnalar arasına girecek.

Ülkede benzer bir uygulamanın yapıldığı Berlin Katedrali'ne de turistler 15 Euro giriş ücreti ödeyerek girebiliyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası