Evinde düzenlenen Final Four'a katılamayan ve ezeli rakibi Olympiakos'un şampiyonluğunu seyreden Panathinaikos'ta sezon sonu Ergin Ataman'ın yerine Zeljko Obradovic'in getirileceği iddia edildi.

EuroLeague play-off'unda İspanyol temsilcisi Valencia'ya elenerek büyük hayal kırıklığı yaşayan Panathinaikos'ta kulüp sahibi ve başkanı Dimitris Giannakopoulous'un Ergin Ataman ile yola devam etmek istemediği belirtildi.

OBRADOVIC'E 10 MİLYON AVROLUK TEKLİF

Meridian Sport'ta yer alan habere göre; Yunan ekibi, Sırp Başantrenör Obradovic'e 2 yıl için toplam 10 milyon dolarlık teklif sundu. Haberde, taraflar arasındaki resmi müzakereler için Yunanistan Ligi'nin tamamlanmasının bekleneceği ve sezonun bitmesiyle birlikte transfer sürecinin hızlandırılacağı kaydedildi.

Zeljko Obradovic

PANATHİNAİKOS'TA 23 KUPA

Kariyerinde 9 EuroLeague şampiyonluğu bulunan Obradovic, Panathinaikos tarihinin en unutulmaz dönemlerinden birine imza atmıştı. Sırp başantrenör, 1999-2012 yılları arasında Yunan ekibini çalıştırdı ve 13 sezonda 5 EuroLeague şampiyonluğu, 11 Yunanistan Ligi şampiyonluğu ve 7 Yunanistan Kupası kazandı.

EUROLEAGUE'DE 9 ŞAMPİYONLUK

Kariyeri boyunca Partizan, Joventut Badalona, Real Madrid, Benetton, Panathinaikos, Fenerbahçe'de görev yapan Obradovic; Partizan, Joventut, Real Madrid, Panathinaikos ve Fenerbahçe ile toplamda 9 EuroLeague şampiyonluğu yaşadı.

Haberle İlgili Daha Fazlası