Panathinaikos'ta Ergin Ataman'ın yerine Obradovic! Alacağı ücret belli oldu
Evinde düzenlenen Final Four'a katılamayan ve ezeli rakibi Olympiakos'un şampiyonluğunu seyreden Panathinaikos'ta sezon sonu Ergin Ataman'ın yerine Zeljko Obradovic'in getirileceği iddia edildi.
- Panathinaikos'ta kulüp sahibi ve başkanı Dimitris Giannakopoulous'un Ergin Ataman ile yola devam etmek istemediği belirtildi.
- Yunan ekibi, Sırp Başantrenör Obradovic'e 2 yıl için toplam 10 milyon dolarlık teklif sundu.
- Taraflar arasındaki resmi müzakereler için Yunanistan Ligi'nin tamamlanmasının bekleneceği kaydedildi.
- Obradovic, Panathinaikos'ta 1999-2012 yılları arasında çalıştı ve 13 sezonda 5 EuroLeague şampiyonluğu, 11 Yunanistan Ligi şampiyonluğu ve 7 Yunanistan Kupası kazandı.
- Kariyerinde toplamda 9 EuroLeague şampiyonluğu bulunan Obradovic, daha önce Partizan, Joventut Badalona, Real Madrid, Benetton, Panathinaikos ve Fenerbahçe'de görev yaptı.
EuroLeague play-off'unda İspanyol temsilcisi Valencia'ya elenerek büyük hayal kırıklığı yaşayan Panathinaikos'ta kulüp sahibi ve başkanı Dimitris Giannakopoulous'un Ergin Ataman ile yola devam etmek istemediği belirtildi.
Anadolu Efes'e kötü haber: Vincent Poirier'nin sakatlık durumu
OBRADOVIC'E 10 MİLYON AVROLUK TEKLİF
Meridian Sport'ta yer alan habere göre; Yunan ekibi, Sırp Başantrenör Obradovic'e 2 yıl için toplam 10 milyon dolarlık teklif sundu. Haberde, taraflar arasındaki resmi müzakereler için Yunanistan Ligi'nin tamamlanmasının bekleneceği ve sezonun bitmesiyle birlikte transfer sürecinin hızlandırılacağı kaydedildi.
PANATHİNAİKOS'TA 23 KUPA
Kariyerinde 9 EuroLeague şampiyonluğu bulunan Obradovic, Panathinaikos tarihinin en unutulmaz dönemlerinden birine imza atmıştı. Sırp başantrenör, 1999-2012 yılları arasında Yunan ekibini çalıştırdı ve 13 sezonda 5 EuroLeague şampiyonluğu, 11 Yunanistan Ligi şampiyonluğu ve 7 Yunanistan Kupası kazandı.
EUROLEAGUE'DE 9 ŞAMPİYONLUK
Kariyeri boyunca Partizan, Joventut Badalona, Real Madrid, Benetton, Panathinaikos, Fenerbahçe'de görev yapan Obradovic; Partizan, Joventut, Real Madrid, Panathinaikos ve Fenerbahçe ile toplamda 9 EuroLeague şampiyonluğu yaşadı.