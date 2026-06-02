Ankara'da 25 Mart'ta 7. kattaki evinin balkonundan çıplak halde düşerek hayatını kaybeden 30 yaşındaki Türkan Biçer'in son anlarına ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, soruşturma kapsamında tutuklu bulunan nişanlısı ile tartışan kadının binaya girmeden başlayan tartışmaları kaydedildi. Öte yandan, Biçer'in aşağı düşmeden önce evde yaşanan hareketlilik ve düştükten sonra nişanlısının çarşaf ile yanına gitmesi kamera kayıtlarına yansıdı.

25 Mart'ta Etimesgut'ta meydana gelen olayda, 30 yaşındaki Türkan Biçer, nişanlısı F.Ö. (46) ile birlikte yaşadığı evin 7. katındaki balkonundan düşerek vefat etmişti.

Üzerinde kıyafet olmayan Biçer'in cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürülürken, gözaltına alınan şüpheli nişanlısı F.Ö. ise daha sonra hakkında verilen tutuklu yargılama kararına istinaden cezaevine gönderilmişti.

AİLEDEN "KATİL NİŞANLISI" İDDİASI

Soruşturma aşamasındaki olayla ilgili, davanın ‘Kasten Öldürme Suçundan' görülmesini talep eden aile ise Biçer'i nişanlısının öldürdüğünü iddia etmişti.

ÖLMEDEN ÖNCEKİ SON GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Vefat eden Biçer ile nişanlısı F.Ö. ile olay gecesi yaşadığı anlara ait görüntüler ortaya çıktı.

ELİNDE ÇARŞAFLA AŞAĞI İNDİ

Apartmanın güvenlik kamera ile kaydedilen görüntülerde, Biçer ve F.Ö. arasındaki tartışma ile evdeki hareketlilik ve F.Ö.'nün olay sonrasında elindeki çarşafla düşen nişanlısının yanına gittiği anlar yer aldı.

