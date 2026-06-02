Mehmed Fetihler Sultanı dizisinin kadrosuna katılan yeni oyuncu izleyicilerin dikkatini çekti. Osmanlı tarihinin önemli isimlerinden Gedik Ahmet Paşa karakterine hayat verecek olan İsmail Demirci'nin yaşı, kariyeri ve özel hayatı merak konusu oldu.

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Mehmed Fetihler Sultanı dizisi, sezon finali öncesinde oyuncu kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Son dönemde ekranlardan uzak kalan İsmail Demirci'nin Gedik Ahmet Paşa rolüyle diziye dahil olacağının ortaya çıkmasıyla birlikte başarılı oyuncunun hayatı ve kariyeri yeniden gündeme geldi.

MEHMED FETİHLER SULTANI GEDİK AHMET PAŞA KİMDİR?

Mehmed Fetihler Sultanı dizisinde hikayeye dahil olacak Gedik Ahmet Paşa, Osmanlı Devleti'nin önemli devlet adamları ve komutanları arasında yer alıyor. Fatih Sultan Mehmed döneminde öne çıkan isimlerden biri olan Gedik Ahmet Paşa, özellikle askeri başarıları ve devlet yönetimindeki etkisiyle tarihte önemli bir konuma sahip.

Dizide Gedik Ahmet Paşa karakterinin hikayeye dahil olmasıyla birlikte saraydaki dengelerin değişmesi ve siyasi gelişmelerin farklı bir boyut kazanması bekleniyor. Tarihi kaynaklarda önemli bir figür olarak yer alan Gedik Ahmet Paşa'nın ekrana nasıl taşınacağı ise izleyiciler tarafından merakla takip ediliyor.

Mehmed Fetihler Sultanı'nın Gedik Ahmet Paşası İsmail Demirci kimdir, kaç yaşında, evli mi?

İSMAİL DEMİRCİ KİMDİR?

İsmail Demirci, 1984 yılında Ankara'da dünyaya geldi. Eğitim hayatını Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nde tamamlayan oyuncu, mezuniyetinin ardından televizyon ve sinema projelerinde yer almaya başladı.

Kariyerinde ilk dikkat çeken yapımlar arasında Türkan, Anneler ile Kızları, Mor Menekşeler ve Kurtlar Vadisi Pusu bulunuyor. Daha sonra Reaksiyon, Muhteşem Yüzyıl Kösem, Babamın Günahları, Mehmed: Bir Cihan Fatihi, Çarpışma ve İyilik gibi yapımlarda rol aldı. Özellikle Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinde canlandırdığı Kuzey Mollaoğlu karakteriyle geniş bir izleyici kitlesine ulaştı.

Başarılı oyuncu yalnızca televizyon projelerinde değil, sinema filmlerinde de yer aldı. Tut Sözünü, Babaların Babası ve Posta Kutusu filmlerindeki performanslarıyla dikkat çeken Demirci, oyunculuk kariyeri boyunca farklı karakterlere hayat verdi.

İSMAİL DEMİRCİ EVLİ Mİ, EŞİ KİM?

İsmail Demirci'nin özel hayatı da hayranları tarafından yakından takip ediliyor. Başarılı oyuncu, kendisi gibi oyuncu olan Hande Soral ile 2017 yılında dünyaevine girdi.

Magazin dünyasının sevilen çiftleri arasında gösterilen Hande Soral ve İsmail Demirci'nin bir erkek çocukları bulunuyor. Çift, zaman zaman sosyal medya paylaşımları ve katıldıkları etkinliklerle gündeme gelirken, mutlu evlilikleriyle de dikkat çekiyor.

