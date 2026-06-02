Ukrayna Başbakanı Denys Shmyhal ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın Ankara-Kiev hattındaki zirvesinin ardından, Orta ve Doğu Avrupa'ya yılda 5 milyar metreküp gaz sağlayacak yeni bir tedarik güzergâhı ile Karadeniz'de ortak gaz sahası geliştirilmesi için ticari ve teknik model üzerinde çalışılmaya başlandığı açıklandı.

Ukrayna ve Türkiye, Ukrayna'nın gelişmiş gaz nakil sistemini ve yer altı depolama tesislerini devreye sokarak Avrupa'ya yönelecek yeni bir enerji koridoru oluşturmak için ticari ve teknik bir model üzerinde çalışmaya başladı.

ORTA VE DOĞU AVRUPA'YA YILDA 5 MİLYAR METREKÜP GAZ

Ukrayna Başbakanı Denys Shmyhal, Salı günü Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile bir araya geldi.

Görüşmenin ardından açıklamalarda bulunan Shmyhal, iki ülkenin de Ukrayna altyapısını nirengi noktası alacak yeni bir gaz tedarik güzergahı oluşturmaya büyük ilgi duyduğuna dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

"Bu proje, sadece Ukrayna'ya değil, Orta ve Doğu Avrupa ülkelerine de yılda 5 milyar metreküp gaz sağlayabilir. Ticari ve teknik modeli üzerinde şimdiden çalışıyoruz."

Avrupa için yeni güzergah belli oldu! Türkiye ve Ukrayna anlaştı: 5 milyar metreküplük enerji koridoru geliyor

KARADENİZ'DE ORTAK GAZ SAHASI GİRİŞİMİ

Ankara ve Kiev arasındaki kritik enerji zirvesinde sadece gaz nakil hatları değil, üretim bacağı da masaya yatırıldı. Taraflar, Karadeniz'deki gaz sahalarının ortaklaşa geliştirilmesi ve işletilmesine ilişkin potansiyel olasılıkları detaylıca ele aldı.

Haberle İlgili Daha Fazlası