Sabah erken saatlerde meydana gelen heyelan sebebiyle Trabzon-Bayburt kara yolu ulaşıma kapandı.

Trabzon'un Araklı ilçesi Karadere Vadisi Hasköy-Değirmencik mahallesi mevkiinde sabahın erken saatlerinde meydana gelen heyelan nedeniyle Trabzon-Bayburt kara yolu ulaşıma kapandı.

Trabzon-Bayburt kara yolunda heyelan! Ulaşım sağlanamıyor

Bölgede yamaçtan kopan toprak ve kaya parçaları yolu tamamen kapatırken, her iki yönde de uzun araç kuyrukları oluştu.

EKİPLER BÖLGEDE

Olayın ardından bölgeye sevk edilen ekipler güvenlik önlemleri alırken, yolu yeniden ulaşıma açmak için çalışma başlatıldığı öğrenildi.

Sürücülerin alternatif güzergâhları kullanmaları ve bölgedeki uyarıları dikkate almaları istendi.

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