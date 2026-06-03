İhlas Haber Ajansı
Trabzon-Bayburt kara yolunda heyelan! Ulaşım sağlanamıyor
Sabah erken saatlerde meydana gelen heyelan sebebiyle Trabzon-Bayburt kara yolu ulaşıma kapandı.
Özetle DinleTrabzon-Bayburt kara yolunda heyelan! Ulaşım sağla...
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Trabzon'un Araklı ilçesi Karadere Vadisi'nde meydana gelen heyelan nedeniyle Trabzon-Bayburt kara yolu ulaşıma kapandı.
- Heyelan, sabahın erken saatlerinde Hasköy-Değirmencik mahallesi mevkiinde gerçekleşti.
- Yamaçtan kopan toprak ve kaya parçaları yolu tamamen kapattı.
- Her iki yönde de uzun araç kuyrukları oluştu.
- Olayın ardından bölgeye ekipler sevk edildi.
- Yolu yeniden ulaşıma açmak için çalışma başlatıldı.
- Sürücülerin alternatif güzergâhları kullanmaları ve bölgedeki uyarılara dikkat etmeleri istendi.
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Trabzon'un Araklı ilçesi Karadere Vadisi Hasköy-Değirmencik mahallesi mevkiinde sabahın erken saatlerinde meydana gelen heyelan nedeniyle Trabzon-Bayburt kara yolu ulaşıma kapandı.
Bölgede yamaçtan kopan toprak ve kaya parçaları yolu tamamen kapatırken, her iki yönde de uzun araç kuyrukları oluştu.
EKİPLER BÖLGEDE
Olayın ardından bölgeye sevk edilen ekipler güvenlik önlemleri alırken, yolu yeniden ulaşıma açmak için çalışma başlatıldığı öğrenildi.
Sürücülerin alternatif güzergâhları kullanmaları ve bölgedeki uyarıları dikkate almaları istendi.
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