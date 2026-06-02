Filenin Sultanları maçları şifresiz yayın bilgileri, 2026 FIVB Milletler Ligi'nin başlamasıyla birlikte voleybolseverlerin gündeminde yer alıyor. A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Brezilya etabındaki maç programı ve yayın bilgileri netleşti. Peki, Filenin Sultanları maçları hangi kanalda, nereden izlenir?

Filenin Sultanları maçları için geri sayım sona erdi. 2026 FIVB Milletler Ligi'nde parkeye çıkacak A Milli Kadın Voleybol Takımı, ilk hafta etabında Dominik Cumhuriyeti, Hollanda, İtalya ve Bulgaristan ile karşı karşıya gelecek.

2023 yılında Milletler Ligi şampiyonluğuna ulaşarak tarih yazan Filenin Sultanları, 2026 sezonunda yeniden zirve hedefiyle parkeye çıkıyor. Dominik Cumhuriyeti, Hollanda, İtalya ve Bulgaristan ile karşılaşacak millilerin mücadelelerini takip etmek isteyen sporseverler yayıncı kuruluş ve maç programına ilişkin detayları merak ediyor.

FİLENİN SULTANLARI MAÇLARI HANGİ KANALDA, NEREDEN İZLENİR?

2026 FIVB Milletler Ligi kapsamında oynanacak Filenin Sultanları maçları S Sport ve S Sport Plus platformlarından canlı yayınlanacak. Turnuvanın Türkiye yayın haklarının S Sport'ta bulunması nedeniyle milli takımın grup aşamasındaki karşılaşmaları bu platformlar üzerinden şifreli olarak izlenebilecek.

Karşılaşmaları televizyondan takip etmek isteyenler S Sport ekranlarını tercih ederken, dijital yayın seçeneği arayan sporseverler ise S Sport Plus uygulaması ve internet platformu üzerinden maçları canlı olarak izleyebilecek. Yayıncı kuruluş, ilk hafta maç programını da resmi hesaplarından duyurdu.

Filenin Sultanları maçları hangi kanalda, nereden izlenir? Milletler Ligi (VNL) maçları yayın bilgileri

MİLLETLER LİGİ (VNL) MAÇLARI YAYIN BİLGİLERİ

Filenin Sultanları'nın Brezilya etabındaki maç programı 3 Haziran'da Dominik Cumhuriyeti karşılaşmasıyla başlayacak. Milliler daha sonra 4 Haziran'da Hollanda, 6 Haziran'da İtalya ve 8 Haziran'da Bulgaristan ile karşı karşıya gelecek. Tüm karşılaşmalar S Sport ve S Sport Plus ekranlarından yayınlanacak.

İlk haftanın ardından milliler, 17-21 Haziran tarihleri arasında Ankara'da taraftarı önüne çıkacak. Belçika, Fransa, Almanya ve Çin ile oynanacak mücadelelerin de aynı yayıncı kuruluş tarafından ekranlara getirilmesi bekleniyor. Üçüncü hafta karşılaşmaları ise Temmuz ayında Japonya'da oynanacak.

Filenin Sultanları maçları hangi kanalda, nereden izlenir? Milletler Ligi (VNL) maçları yayın bilgileri

FİLENİN SULTANLARI'NIN BREZİLYA ETABI MAÇ PROGRAMI

3 Haziran Çarşamba | 19.00 | Dominik Cumhuriyeti - Türkiye

4 Haziran Perşembe | 22.30 | Türkiye - Hollanda

6 Haziran Cumartesi | 21.30 | İtalya - Türkiye

8 Haziran Pazartesi | 00.00 | Bulgaristan - Türkiye

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