Filenin Sultanları, 2026 FIVB Milletler Ligi'ndeki ilk maçında Dominik Cumhuriyeti ile karşı karşıya gelecek. Brezilya'da oynanacak mücadele öncesinde maçın tarihi, başlama saati, canlı yayın bilgileri ve iki takımın son durumu voleybolseverler tarafından araştırılıyor.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 FIVB Milletler Ligi serüvenine Dominik Cumhuriyeti karşılaşmasıyla başlayacak. Daniele Santarelli yönetimindeki Filenin Sultanları, turnuvaya galibiyetle giriş yapmayı hedeflerken voleybolseverler de "Filenin Sultanları-Dominik Cumhuriyeti maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?" sorusuna cevap arıyor.

FİLENİN SULTANLARI-DOMİNİK CUMHURİYETİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

A Milli Kadın Voleybol Takımı ile Dominik Cumhuriyeti arasındaki 2026 FIVB Milletler Ligi ilk hafta karşılaşması 3 Haziran Çarşamba günü oynanacak. Brezilya'nın Brasilia kentindeki mücadele Türkiye saati ile 19.00'da başlayacak.

Filenin Sultanları, ilk hafta etabında Dominik Cumhuriyeti'nin ardından Hollanda, İtalya ve Bulgaristan ile karşı karşıya gelecek. Turnuvadaki ilk sınavına çıkacak milliler, sezona galibiyetle başlamayı hedefliyor.

Filenin Sultanları-Dominik Cumhuriyeti maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

FİLENİN SULTANLARI-DOMİNİK CUMHURİYETİ MAÇI HANGİ KANALDA?

Filenin Sultanları-Dominik Cumhuriyeti mücadelesi S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak. Karşılaşma, Milletler Ligi'nin Türkiye'den takip edilebilecek ilk maçı olacak.

Voleybolseverler mücadeleyi televizyon üzerinden S Sport kanalından, dijital olarak ise S Sport Plus platformundan canlı izleyebilecek. Karşılaşmayı izleyebilmek için S Sport aboneliği gerekiyor.

Filenin Sultanları-Dominik Cumhuriyeti maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

FİLENİN SULTANLARI MİLLETLER LİGİ BREZİLYA KADROSU

Pasörler: Dilay Özdemir, Buse Ünal Pehlivan

Smaçörler: İlkin Aydın, Saliha Şahin, Yaprak Erkek, Ayşe Çürük

Orta Oyuncular: Deniz Uyanık, Berka Buse Özden, Karmen Aksoy, Merve Atlıer, Ezel Balık

Pasör Çaprazları: Beren Yeşilırmak, Defne Başyolcu, Aylin Uysalcan

Liberolar: Eylül Akarçeşme Yatgın, Melis Yılmaz

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