2026 FIFA Dünya Kupası'na 24 yıl aradan sonra katılma hakkı kazanan A Milli Futbol Takımı'nın grup aşamasındaki maç programı netleşti. Türkiye'nin Dünya Kupası maçları nerede oynanacak sorusu futbolseverlerin gündeminde yer alırken, A Milli Takım'ın rakipleri, maç tarihleri ve stadyum bilgileri merak ediliyor.

Dünya Kupası heyecanı yeniden Türkiye'yi sararken, A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası'ndaki fikstürü de belli oldu. Ay-yıldızlı ekip grup aşamasında Avustralya, Paraguay ve ev sahibi ABD ile karşı karşıya gelirken, taraftarlar Türkiye'nin Dünya Kupası maçları nerede oynanacak ve milli maç programını araştırıyor.

TÜRKİYE'NİN DÜNYA KUPASI MAÇLARI NEREDE OYNANACAK?

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası grup aşamasındaki ilk maçını Kanada'da oynayacak. Türkiye, D Grubu'ndaki açılış karşılaşmasında 14 Haziran 2026 tarihinde Avustralya ile Vancouver kentindeki BC Place Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.

Milliler, ikinci ve üçüncü grup maçlarını ise ABD'de oynayacak. Paraguay karşılaşması California eyaletindeki Santa Clara'da bulunan Levi's Stadyumu'nda oynanırken, grup aşamasının son maçı ev sahibi ABD karşısında Los Angeles bölgesindeki SoFi Stadyumu'nda yapılacak. Böylece Türkiye, grup aşamasında üç farklı şehirde sahaya çıkacak.

2026 DÜNYA KUPASI MİLLİ MAÇ PROGRAMI

A Milli Futbol Takımı'nın Dünya Kupası grup aşaması fikstürü (TSİ) şu şekilde:

14 Haziran Pazar:

07.00 Avustralya-Türkiye (BC Place Vancouver)

20 Haziran Cumartesi:

06.00 Türkiye-Paraguay (San Francisco Bay Area)

26 Haziran Cuma:

05.00 Türkiye-ABD (Los Angeles)

A MİLLİ FUTBOL TAKIMI'NIN DÜNYA KUPASI KADROSU

Kaleci: Altay Bayındır (Manchester United), Mert Günok (Fenerbahçe), Uğurcan Çakır (Galatasaray)

Defans: Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı (Galatasaray), Çağlar Söyüncü, Mert Müldür (Fenerbahçe), Ferdi Kadıoğlu (Brighton), Merih Demiral (Al-Ahli), Ozan Kabak (Hoffenheim), Samet Akaydin (Çaykur Rizespor), Zeki Çelik (Roma)

Orta saha: Hakan Çalhanoğlu (Inter), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Kaan Ayhan (Galatasaray), Orkun Kökçü (Beşiktaş), Salih Özcan (Borussia Dortmund)

Forvet: Arda Güler (Real Madrid), Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün (Galatasaray), Can Uzun (Eintracht Frankfurt), Deniz Gül (Porto), İrfan Can Kahveci (Kasımpaşa), Kenan Yıldız (Juventus), Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın (Fenerbahçe)

