Polonya'dan öğrenciler için radikal adım: Okullarda telefon kullanımı yasaklanıyor
Dünyada çocukların sosyal medya ve ekran kullanımına yönelik kısıtlamalar artarken Polonya da yeni bir düzenlemeye hazırlanıyor. Hükümetin onay verdiği yasa tasarısı, ilkokullarda cep telefonu kullanımını yasaklarken çocukların çevrimiçi içeriklere erişimini sınırlandıracak ek tedbirler de içeriyor.
- İlkokul öğrencilerinin okul binalarında ve eğitim faaliyetleri sırasında görüntü ve ses kaydı yapabilen elektronik cihazlarını kullanması yasaklanacak.
- Düzenleme liselerde elektronik cihaz kullanımını tamamen yasaklama veya kullanım koşullarını belirleme yetkisini okullara verecek.
- Okullara, öğrencilerin ders süresince telefonlarını bırakacağı özel depolama alanları oluşturma yetkisi verilecek.
- Tasarı, öğrencilerin dikkatini artırmayı, ruh sağlığını desteklemeyi ve akran ilişkilerini güçlendirmeyi amaçlıyor.
- Hükümet, çocukların internetteki pornografik içeriklere erişimini engellemek için de dijital hizmet sağlayıcılarını yaş doğrulama yöntemleri uygulamaya yükümlü kılacak bir yasa tasarısını kabul etti.
Çocukların dijital dünyadaki güvenliği ve ekran bağımlılığına karşı alınan önlemler dünya genelinde giderek yaygınlaşıyor. Birçok ülke 16 yaş altı için sosyal medya kullanımına yönelik sınırlamaları tartışırken, Polonya hükümeti bu kez okullarda cep telefonu kullanımını hedef alan kapsamlı bir düzenlemeye imza attı.
Polonya hükümetinden yapılan yazılı açıklamaya göre, bugünkü kabine toplantısında, ilkokul öğrencilerinin cep telefonları ile görüntü ve ses kaydı yapabilen diğer elektronik cihazlarını okul binaları ve okul dışındaki eğitim faaliyetleri sırasında kullanamamasını öngören yasa tasarısı kabul edildi.
LİSELERDE YASAĞA DAHİL
Düzenleme, Polonya'nın sekiz yıllık temel eğitim sistemindeki 1 ila 8. sınıf öğrencilerini kapsayan kamu ve özel okullarda uygulanacak. Öğretmen izniyle ders kapsamında yapılan kullanımlar, sağlık veya engellilik nedeniyle verilen özel izinler ile acil durumlar yasağın dışında tutulacak.
Düzenleme kapsamında, liselere elektronik cihaz kullanımını tamamen yasaklama ya da kullanım koşullarını kendi tüzükleriyle belirleme yetkisi verilecek.
Tasarı, telefon kullanımını yasaklamanın yanı sıra okullara öğrencilerin telefonlarını ders süresince bırakacakları özel depolama alanları oluşturma yetkisi de veriyor. Öğrencilerin bu alanlara telefonlarını bırakmaları zorunlu tutulabilecek ancak cihazların içeriğinin incelenmesi yasak olacak.
31 EKİM SON TARİH
Yasa tasarısının 1 Eylül'de yürürlüğe girmesi öngörülürken, okulların iç düzenlemelerini yeni kurallara uyarlamaları için 31 Ekim'e kadar süre tanınacak.
Hükümet onayının ardından söz konusu tasarı Polonya Parlamentosu'nda görüşülmek üzere parlamentonun alt kanadı Sejm'e gönderilecek.
HÜKÜMET SOSYAL MEDYA KONUSUNDA SERT
Hükümet ayrıca çocukların internetteki pornografik içeriklere erişimini engellemeyi amaçlayan yasa tasarısını da kabul etti. Yeni düzenlemeler, dijital hizmet sağlayıcılarını kullanıcıların yaşını doğrulamak için etkili yöntemler uygulamakla yükümlü kılacak.
Yeni düzenlemelerin öğrencilerin dikkatini artırması, ruh sağlığını desteklemesi, akran ilişkilerinin güçlenmesine katkı sağlaması amaçlanıyor.
İlkokullarda telefon yasağı, Polonya hükümetinin reşit olmayanların sosyal medya platformlarına erişimine yönelik daha geniş kısıtlamaları değerlendirdiği bir dönemde geldi. Bu planlar arasında 15 yaş altı çocukların sosyal medyayı kullanmasının kısıtlanması da yer alıyor.