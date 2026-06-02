Fenerbahçe başkan adayı Hakan Safi, seçim ve transfer çalışmaları hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Yarın transferleri duyurmaya başlayacağını söyleyen Safi, İrfan Can Kahveci'nin transferine ilişkin olarak ise önemli bir açıklama yaptı.

Fenerbahçe'de 6-7 Haziran'da yapılacak seçimde başkalığa aday olan Hakan Safi, A Spor'da gündeme ilişkin açıklamalar yaptı.

"YARIN TRANSFERLERİ AÇIKLAMAYA BAŞLAYACAĞIM"

Transfer süreci hakkında konuşan Hakan Safi, "Yarın transferleri açıklamaya başlayacağım. Islak imza olmadan açıklamak istemiyoruz. 2 tane milli, 2-3 tane dünya yıldızı yabancı oyuncu sözü vermiştim. Şimdi Şampiyonlar Ligi'ne katılmaya ne kadar bonus verirsin pazarlıkları yapıyoruz. Demek ki iyi yoldayız." dedi.

"İRFAN CAN'IN TRANSFER PARASINI BEN ÖDEDİM"

İrfan Can Kahveci'nin transfer sürecine de değinen Safi, "Yanlış anlaşılmasın, İrfan Can Kahveci'nin transfer parasını ben ödedim. Helali de hoş olsun. İlk kontratını SPK'ya şikayet ediyorlar sanırım. İkinci kontrat zamanı geldiğinde benden rica ettiler. Ben de Fenerbahçe aşkına, sevgili Ali Koç başkanımı sevdiğim için de çıkardım, hiç düşünmeden bu paraları verdim." diye konuştu.

"FENERBAHÇE'YE HİZMET ETMEK İÇİN YAPTIK"

Kendisine yöneltilen eleştirilere cevap veren Hakan Safi, "Ama konuşamıyoruz, konuşunca da 'Sen çok para konuşuyorsun.' diyorlar. Ne yapmak lazım, ben anlamadım. Fenerbahçe'ye hizmet edeceğiz diye oyuncuların transferlerine yardımcı olduk." ifadelerini kullandı.

