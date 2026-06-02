Bursa'da psikolojik sorunları olduğu öne sürülen bir şahıs, tartıştığı annesini defalarca bıçakladı. Kanlar içinde sokağa fırlayıp çığlıklarla yardım isteyen talihsiz kadın hastanede hayatını kaybetti. Kendisini de yaralayıp dışarı çıkan ve bir taksinin camına kafa atan katil zanlısı ise polis tarafından güçlükle yakalandı.

Korkunç olay, Bursa'nın Osmangazi ilçesinde sabaha karşı yaşandı. Edinilen ilk bilgilere göre, psikolojik sorunları olduğu iddia edilen İsmail S., annesi Ayşe S. ile tartıştı.

Tartışma büyüdü, İsmail S. annesini bıçaklayarak ağır yaraladı. Ardından kendisini de bıçaklayan şüpheli, evden çıktı.

KANLAR İÇİNDE SOKAKTA 'İMDAT' ÇIĞLIKLARI ATTI

Kanlar içinde sokağa çıkan Ayşe S., yardım çığlıkları atarak çevredeki vatandaşlardan yardım istedi. Kadının feryatlarını duyan mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Bursa'da evlat dehşeti! Annesini defalarca bıçaklayıp katletti... Son sözü 'imdat' oldu

HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Çekirge Devlet Hastanesi’ne kaldırılan ağır yaralı kadın, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

SOKAKTA DA DEHŞET SAÇTI

Annesini bıçakladıktan sonra kendisini de yaralayan İsmail S. ise sokakta park halindeki ticari taksinin camına kafa attı.

Polis ekiplerine de bir süre direnen şüpheli, güçlükle etkisiz hale getirildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan İsmail S., Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili polis ekiplerinin tahkikatı sürüyor.

