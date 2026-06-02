Bursa'da evlat dehşeti! Annesini defalarca bıçaklayıp katletti... Son sözü 'imdat' oldu
Bursa'da psikolojik sorunları olduğu öne sürülen bir şahıs, tartıştığı annesini defalarca bıçakladı. Kanlar içinde sokağa fırlayıp çığlıklarla yardım isteyen talihsiz kadın hastanede hayatını kaybetti. Kendisini de yaralayıp dışarı çıkan ve bir taksinin camına kafa atan katil zanlısı ise polis tarafından güçlükle yakalandı.
- Olay, Bursa'nın Osmangazi ilçesinde sabaha karşı yaşandı.
- Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen İsmail S., annesi Ayşe S. ile tartıştı.
- İsmail S., annesini bıçaklayarak ağır yaraladı ve ardından kendisini de bıçakladı.
- Ağır yaralı Ayşe S. hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak vefat etti.
- Şüpheli İsmail S., sokakta park halindeki ticari taksinin camına kafa attı ve polis ekiplerine direndikten sonra etkisiz hale getirildi.
- Etkisiz hale getirilen İsmail S. hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Korkunç olay, Bursa'nın Osmangazi ilçesinde sabaha karşı yaşandı. Edinilen ilk bilgilere göre, psikolojik sorunları olduğu iddia edilen İsmail S., annesi Ayşe S. ile tartıştı.
Tartışma büyüdü, İsmail S. annesini bıçaklayarak ağır yaraladı. Ardından kendisini de bıçaklayan şüpheli, evden çıktı.
KANLAR İÇİNDE SOKAKTA 'İMDAT' ÇIĞLIKLARI ATTI
Kanlar içinde sokağa çıkan Ayşe S., yardım çığlıkları atarak çevredeki vatandaşlardan yardım istedi. Kadının feryatlarını duyan mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetmişti! Türkan Biçer’in son anları kaydedildi: Nişanlısı çarşafla aşağı indi
HAYATINI KAYBETTİ
Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Çekirge Devlet Hastanesi’ne kaldırılan ağır yaralı kadın, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
SOKAKTA DA DEHŞET SAÇTI
Annesini bıçakladıktan sonra kendisini de yaralayan İsmail S. ise sokakta park halindeki ticari taksinin camına kafa attı.
Ölen 72 öldüren 73 yaşında! Olay yerinde kanlı sopa bulundu
Polis ekiplerine de bir süre direnen şüpheli, güçlükle etkisiz hale getirildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan İsmail S., Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Olayla ilgili polis ekiplerinin tahkikatı sürüyor.