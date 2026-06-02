Dünya Kupası öncesi son hazırlıklarını sürdüren Hırvatistan ve Belçika, önemli bir hazırlık maçında karşı karşıya geliyor. Avrupa futbolunun iki güçlü ekibini buluşturacak mücadele öncesinde taraftarlar Hırvatistan-Belçika maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak sorularına cevap arıyor.

HIRVATİSTAN-BELÇİKA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

2026 FIFA Dünya Kupası öncesinde hazırlıklarını sürdüren Hırvatistan ile Belçika, 2 Haziran 2026 Salı günü karşı karşıya gelecek. Rijeka'da bulunan Rujevica Stadyumu'nda oynanacak mücadele, iki takım için de turnuva öncesi önemli bir prova niteliği taşıyor.

Karşılaşmanın başlama saati Türkiye saati ile 19.00 olarak açıklandı. Teknik direktörler, Dünya Kupası öncesi son durumlarını görmek ve ideal kadrolarını şekillendirmek adına bu mücadelede farklı oyuncu kombinasyonlarını değerlendirmeyi planlıyor.

HIRVATİSTAN-BELÇİKA MAÇI HANGİ KANALDA?

Hırvatistan ile Belçika arasında oynanacak hazırlık karşılaşması S Sport Plus platformu üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Futbolseverler mücadeleyi dijital yayın platformu aracılığıyla takip edebilecek.

Karşılaşma için herhangi bir ulusal şifresiz yayın bilgisi bulunmazken, maçı izlemek isteyenlerin S Sport Plus üyeliğine sahip olması gerekiyor. Maç öncesi analizler, kadrolar ve karşılaşmaya ilişkin gelişmeler de yayıncı kuruluşun platformlarında yer alacak.

