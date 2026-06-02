Beşiktaş Hentbol Takımı'nda başantrenörlük görevine İspanyol Ruben Garabaya Arenas'ın getirildiği açıklandı.

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Beşiktaş Hentbol Takımı'mızın başantrenörlük görevine Ruben Garabaya Arenas getirildi. Ruben Garabaya Arenas'a 'hoş geldin' diyor, görevinde başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

47 yaşındaki başantrenör, antrenörlük kariyerine 2017-2018 sezonunda BM Logrono La Rioja 19 Yaş Altı Takımı'nda başladı. Arenas, son olarak 2025-2026 sezonunda EHF Şampiyonlar Ligi takımlarından Eurofarm Pelister'da başantrenörlük görevi yaptı.

Beşiktaş, 2023-2024 sezonu başından itibaren 3'er Süper Lig ve Türkiye Kupası'nın yanı sıra 2 kez de Süper Kupa'yı kazanan başantrenör Oliver Roy Camino ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.

Haberle İlgili Daha Fazlası