ABİ dizisinde Çağla karakterinin hikayesinde yaşanan gelişmeler ve Afra Saraçoğlu'nun projeye veda etmesi izleyicilerin gündemine yerleşti. "ABİ dizisi Çağla öldü mü, Afra Saraçoğlu diziden ayrıldı mı, diziden neden ayrıldı" soruları sezon finali öncesinde araştırılırken, oyuncudan konuyla ilgili yeni açıklama geldi.

Kenan İmirzalıoğlu'nun başrolünde yer aldığı ABİ dizisinde sezon finaline doğru dikkat çeken ayrılıklar yaşanıyor. Avukat Çağla karakterine hayat veren Afra Saraçoğlu'nun projeden ayrılması sonrası izleyiciler, karakterin hikayesinin nasıl sona ereceğini ve oyuncunun ayrılık nedenini merak etmeye başladı.

ABİ DİZİSİ ÇAĞLA ÖLDÜ MÜ?

ABİ dizisinde Avukat Çağla karakterinin akıbeti sezon finaline yaklaşılırken en çok konuşulan konular arasında yer alıyor. Dizinin son bölümlerinde hikayenin yön değiştireceğine yönelik kulis bilgileri gündeme gelirken, yayınlanan 17. bölüm fragmanında Çağla'nın vurulduğu ve Doğan'ın hastaneye yetiştirmeye çalıştığı görüldü.

Dizinin takipçileri özellikle Doğan karakterinin yaşadığı kayıpların ardından Çağla'nın hikayesinin nasıl tamamlanacağını araştırıyor.

AFRA SARAÇOĞLU DİZİDEN NEDEN AYRILDI?

ABİ dizisinde Çağla karakterini canlandıran Afra Saraçoğlu, ayrılık kararına ilişkin ilk açıklamasını Kanye West konseri öncesinde yaptı. Oyuncu, diziden ayrılışının herhangi bir kriz ya da anlaşmazlıktan kaynaklanmadığını belirterek karakterinin hikayesinin sona erdiğini ifade etti.

Saraçoğlu açıklamasında, "Çok güzel ve çok keyifli bir set geçirdim. OGM ile yine çok güzel bir işe imza attık. Karakterimin hikayesi bitti. Bu nedenle diziden çıkmış bulundum. Şimdi biraz dinlenmek istiyorum" ifadelerini kullandı. Bir sezonluk anlaşma yaptıklarını da doğrulayan oyuncu, bir süre ekranlara ara vererek dinlenmeyi planladığını söyledi.

