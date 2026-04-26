Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 15 yaş altı sosyal medya yasağının nasıl uygulanacağını açıkladı. Bakan Göktaş “Yaş doğrulamasını ülkemize özgü bir modelle, e-Devlet kapısı üzerinden gerçekleştireceğiz. Böylece çocuklarımızın verileri yurt dışına çıkmadan kendi bünyemizde korunacak. Yaş doğrulamayı tespit edip bu kişinin 15 yaş üstüne doğrudur diye sosyal medya platformlarına iletmiş olacağız” dedi.

15 yaş altına sosyal medya yasağının resmen kabul edilmesinin ardından gözler, yasağın nasıl uygulanacağına çevrilmişti. İşte yasağın en çok merak edilen yöntemi… Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, A Haber ekranlarında gündeme ilişkin sorulara cevap verdi. Bakan Göktaş 15 yaş altına sosyal medya yasağının nasıl uygulanacağını da anlattı.

15 yaş altı sosyal medya yasağı nasıl uygulanacak? Bakan Göktaş ilk kez açıkladı

"ÇOCUKLARIMIZI KORUMALIYIZ”

“Dijitalleşme çok hızlı gelişiyor. Çocuklarımızı korumalıyız” vurgusu yapan Bakan Göktaş, aynı zamanda dijital platformlara da yükümlülük getireceklerinin sinyalini verdi.

“TEMSİLCİ ZORUNLULUĞU GETİRDİK”

Bakan Göktaş, şöyle konuştu:

15 yaş düzenlemesi kanunlaştı. 15 yaş altına denetim getirirken, 15-18 yaş arası gençlerimiz için de ayrıştırılmış içerik sunma yükümlülüğü getiriyoruz. Burada aslında platformlara yükümlülük getiriyoruz. 1 milyondan fazla takipçisi olan uygulamalara temsilci açma zorunluluğu getirdik. Türkiye'de bir temsilci bulundurmasını istiyoruz. Zira aldatıcı reklamlarının da çoğaldığını biliyoruz. Sosyal medya içerisinde istismar veya uygunsuz içerikleri hızla müdahale alanlarını da açıyoruz.

“GİRİŞ E-DEVLET’TEN OLACAK"

Bakan Göktaş, yasağın nasıl uygulanacağını ise şöyle anlattı:

Yaş doğrulamasını ülkemize özgü bir modelle, e-Devlet kapısı üzerinden gerçekleştireceğiz. Böylece çocuklarımızın verileri yurt dışına çıkmadan kendi bünyemizde korunacak. Yaş doğrulamayı tespit edip bu kişinin 15 yaş üstüne doğrudur diye sosyal medya platformlarına iletmiş olacağız. Diğer yandan oyunlara yönelik de bir düzenlememiz var. Türkiye'de 100 binden fazla oyun kullanıcısı varsa Türkiye'de bir temsilci tanımasını istiyoruz. Amacımız burada bir muhatap bulmak. Amacımız tabi yasaklamak değil. Burada bir denetleme sürecini gerçekleştirmek, ailelerin de rehberlerini güçlendirmek.

"BİR SAATTE MÜDAHALE"

Bakan Göktaş “Sosyal ağ sağlayıcılara ve oyun platformlarına ebeveyn kontrol araçlarında güçlendirmesini veriyoruz. Şikayetler ve şikayetlere yönelik de etkin başvuru sistemi bir saat içerisinde içeri müdahale etmesini istiyoruz” diye belirtti.

