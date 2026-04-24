Meclis Komisyonu okul saldırılarını masaya yatırdı. Uzmanlar çok küçük yaşlardaki çocukların yaşlarına uygun olmayan, şiddet içerikli oyunlara kolayca erişebildiğini belirtti.

Meclis Dijital Mecralar Komisyonunda, son dönemde yaşanan okul saldırılarının ardından çocukların dijital dünya ile ilişkisi masaya yatırıldı. Alanında uzman akademisyenlerin değerlendirmeleri, meselenin merkezinde çocuklardan çok ebeveynlerin yer aldığını ortaya koydu. “Çocuğun odasına bilgisayar koymakla, cebine en iyi telefonu vermekle ona iyilik yapmıyorsunuz” sözleriyle ailelere uyarıda bulunan uzmanlar, bu durumun ciddi riskler barındırdığına işaret ederek “Ebeveynlerin ‘dijitalden anlamıyorum’ deme lüksü yok. Çocuklardan önce aileler eğitilmeli” dedi. Uzmanlar velilerin yüzde 95’inin çocuklarından daha fazla ekrana baktığına dikkat çekti.

“6 YAŞINDAKİ ÇOCUK 18+ OYUN OYNUYOR”

Küçük yaştaki çocukların yaşlarına uygun olmayan, şiddet içerikli oyunlara kolayca erişebildiğini belirten uzmanlar, yalnızlık hisseden gençlerde oyun bağımlılığının yükseldiğini, bu durumun zamanla psikolojik kırılganlığı artırarak intihar düşüncelerine zemin hazırladığını ifade ettiler. Uzmanlara göre dijital araçların tamamen yasaklanması çözüm değil, ancak bilinçli sınırlar konulmalı.

Asıl mesele çocuklar değil, anne-babalar! 6 yaşındaki çocuklar +18 oyunlar oynuyor





