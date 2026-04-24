Bir yatılı okulda yaşanan kurye–okul yönetimi tartışması, okullara paket servis gönderilip gönderilemeyeceği konusunu yeniden gündeme taşıdı. Okul yönetimleri, dışarıdan gelen gıdaların denetlenememesi, zehirlenme riski ve yasaklı maddelerin okula sokulma ihtimalini gerekçe gösteriyor

Mahmut ÖZAY / İSTANBUL - İddiaya göre, yatılı okula sipariş getiren bir kurye, siparişi kabul etmeyen okul müdürüyle tartıştı. Müdür, okulda yemek çıktığını ve dışarıdan yemek söylemenin yasak olduğunu belirtirken, kurye ise siparişin iptal edilmesi halinde ücretin kendisinden kesileceğini dile getirdi.

Okulda 'paket servis' krizi! Kurye kapıda kaldı, sosyal medya karıştı

‘PAKET SERVİS’ KRİZİ

Yaşanan olayın ardından “Okullara paket servis yapılır mı?” sorusu kamuoyunda yoğun şekilde tartışılmaya başlandı. Uzmanlar ve eğitimciler, uygulamanın okulun türüne, güvenlik protokollerine ve yönetim kararlarına göre değiştiğine dikkat çekiyor.

GÜVENLİK Mİ, ÖZGÜRLÜK MÜ…

Genel uygulamaya göre ilkokul, ortaokul ve liselerde -özellikle yatılı okullarda- güvenlik ve hijyen gerekçeleriyle dışarıdan kurye girişine izin verilmiyor. Okul yönetimleri, dışarıdan gelen gıdaların denetlenememesi, zehirlenme riski ve yasaklı maddelerin okula sokulma ihtimalini gerekçe gösteriyor. Öğretmenler ve idari personel için ise bazı okullarda siparişlerin güvenlik noktasına bırakılması gibi sınırlı esneklikler uygulanabiliyor.



Üniversitelerde ise durum farklı. Kampüslerin büyük bölümünde paket servis yaygın olarak kullanılırken, bazı üniversitelerde teslimatlar yalnızca kampüs girişlerinde yapılabiliyor.

UZMANLAR: MÜDÜR DOĞRU YAPTI

Konuya ilişkin değerlendirme yapan uzmanlar, okul müdürünün mevcut kuralları sakin bir dille uyguladığını belirtiyor. Yatılı okulda kalan öğrencilere ücretsiz yemek sağlandığı, dışarıdan yemek söylemenin ise açıkça yasak olduğu vurgulanıyor. Uzmanlara göre bu tür durumlarda kuryenin doğrudan bir kusuru bulunmuyor; asıl sorumluluk, yasağı bilmesine rağmen sipariş veren öğrenciye ait.

SOSYAL MEDYA İKİYE BÖLÜNDÜ

Olay sosyal medyada da geniş yankı buldu. Müdürü destekleyen kullanıcılar, olası bir zehirlenme ya da güvenlik ihlali durumunda tüm sorumluluğun okul yönetimine yükleneceğini savunarak, “Müdür görevini yapıyor” görüşünü dile getirdi. Bazı paylaşımlarda, dışarıdan gelen bir paketin ciddi güvenlik riskleri barındırabileceği ifade edildi.

Öte yandan karşı çıkanlar ise öğrencilerin parasını ödeyerek istedikleri yemeği yiyebilmesi gerektiğini savundu. Yatılı öğrencilerin bu tür yasaklarla “mahpus gibi” yaşatıldığını öne süren yorumlarda, sorunun bireysel bir siparişten ziyade eğitim ve barınma anlayışında olduğu dile getirildi.

