BİM aktüel ürünler kataloğu 16-17-19 Haziran 2026 tarihleri için yayımlandı. BİM mağazalarında satışa sunulacak teknoloji ürünlerinden elektrikli bisiklete, drone modellerinden beyaz eşyaya kadar birçok ürünün fiyatı ve kampanya detayları belli oldu. İşte, haftanın aktüel ürünleri tam liste...

BİM aktüel ürünler kataloğu 16-17-19 Haziran 2026 döneminde satışa çıkacak ürünlerle dikkat çekiyor. Haftanın yeni kampanyalarında gıda ürünlerinin yanı sıra elektronik, ev eşyaları, tekstil ve kamp kategorilerinde birçok ürün raflarda yerini almaya hazırlanıyor.

Ola EFB10 Noir Elektrikli Bisiklet - 32.500 TL, Kumtel Mini Buzdolabı - 4.900 TL, Heifer Kanatsız Fan - 4.990 TL, Kumtel Kule Vantilatör - 1.990 TL, Kumtel Ayaklı Vantilatör - 1.490 TL, Kumtel Şarjlı Sprey Mop - 2.500 TL, DJI Neo (Single) Drone - 6950 TL50 İnç Frameless 4K Ultra HD Google TV - 15900 TLve pek çok ürün BİM aktüel ürünler kataloğu ile raflara geliyor. İşte tam liste...

BİM aktüel ürünler kataloğu 16-17-19 Haziran 2026! Bu hafta BİMe hangi ürünler geliyor?

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 16 HAZİRAN 2026

Haşlanmış Bakliyat Çeşitleri (830 g) - 37,50 TL

Aşurelik Buğday (1 kg) - 32,50 TL

Hazır Aşure (200 g) - 37,50 TL

Aşure Karışımı (222 g) - 66 TL

Kuş Üzümü (75 g) - 59,50 TL

Karanfil (25 g) - 32,50 TL

Dolmalık Fıstık (25 g) - 74,50 TL

Hindistan Cevizi (120 g) - 55 TL

Kabuk Tarçın (50 g) - 34,50 TL

Aşurelik Meyve Karışımı (300 g) - 89 TL

Desenli Aşure Kasesi 6'lı - 69 TL

Kapaklı Aşure Kabı 6'lı - 25 TL

Alüminyum Aşure Kasesi 10'lu - 25 TL

Siyah Zeytin (1000 g) - 149 TL

Makarna Çeşitleri (500 g) - 37,50 TL

Natürel Sızma Zeytinyağı (1 L) - 285 TL

Baldo Pirinç (5 kg) - 369 TL

Margarin (250 g) - 45 TL

Topping Sos Çeşitleri - 69 TL

BİM aktüel ürünler kataloğu 16-17-19 Haziran 2026! Bu hafta BİMe hangi ürünler geliyor?

Dana Kangal Sucuk (500 g) - 299 TL

Limonlu Cheesecake Aromalı Taze Peynir (180 g) - 59,50 TL

Dana Döner (450 g) - 339 TL

Piliç Döner (1000 g) - 249 TL

Piliç Schnitzel (1000 g) - 119 TL

Piliç Bonfile Parçaları (500 g) - 119 TL

Olgunlaştırılmış Edirne Beyaz Peyniri (425 g) - 209 TL

Krem Peynir (400 g) - 99,50 TL

%1 Yağlı Süt (1 L) - 42,50 TL

Taze Kaşar Peyniri (1000 g) - 399 TL

Az Yağlı Beyaz Peynir (1000 g) - 199 TL

Ayran (1 L) - 47,50 TL

Kaymaklı Çömlek Yoğurdu (1000 g) - 159 TL

Mango ve Hindistan Cevizli Dondurma (680 ml/500 g) - 175 TL

Karadut ve Yaban Mersinli Shot+ (4x80 ml) - 99,50 TL

Laktozsuz Süt (1 L) - 52,50 TL

Bademli İçecek (1 L) - 129 TL

Probiyotik Yoğurt Karışımı (3x183 g) - 159 TL

Çilek Aromalı Yoğurt (150 g) - 44,50 TL

Çilek Aromalı Yoğurt (90 g) - 44,50 TL

BİM aktüel ürünler kataloğu 16-17-19 Haziran 2026! Bu hafta BİMe hangi ürünler geliyor?

Karadut Özü (250 ml) - 99 TL

Çözünebilir Kahve (150 g) - 249 TL

Gazlı İçecek Kola (4x1 L) - 159 TL

Karışık Meyve Aromalı Gazoz (2,5 L) - 45 TL

Gazlı İçecek Portakallı (2,5 L) - 62,50 TL

Buzlu Çay Çeşitleri (1 L) - 25 TL

Aromalı Maden Suyu (4x250 ml) - 89 TL

Aromalı Maden Suyu (6x200 ml) - 67,50 TL- 195 TL

%100 Meyve Suyu (1 L) - 69,50 TL

Şalgam Suyu (2 L) - 69,50 TL

Gazlı İçecek Çeşitleri (330 ml) - 39 TL

Enerji İçeceği (250 ml) - 54 TL

Enerji İçeceği (1 L) - 49,50 TL

Soğuk Kahve Latte (285 ml) - 49,50 TL

Karadut Aromalı Limonata (285 ml) - 29,50 TL

Bitki Çayı Çeşitleri (14'lü) - 59,50 TL

Şekersiz Soğuk Kahve Americano (250 ml) - 55 TL

Aromalı Türk Kahvesi Çeşitleri (100 g) - 42,50 TL

Karışım Kahve Çeşitleri (10'lu) - 69,50 TL

Yeşil Çaylı İçecek Çeşitleri (330 ml) - 57,50 TL

BİM aktüel ürünler kataloğu 16-17-19 Haziran 2026! Bu hafta BİMe hangi ürünler geliyor?

Kurutulmuş Meyve Çeşitleri - 109 TL

Patates Cipsi Izgara Biftek ve Soğan Aromalı (200 g) - 55 TL

Meyve Topu (80 g) - 64,50 TL

Protein Bar (50 g) - 59 TL

Yumuşak Şeker Karışımı (400 g) - 79 TL

Şeftalili Kalp Şekilli Yumuşak Şeker (150 g) - 29 TL

Oyuncaklı Şeker (25,5 g) - 119 TL

Antep Fıstıklı Çikolata (36 g) - 49 TL

Kurabiye Çeşitleri (225 g) - 75 TL

Mandalina ve Portakal Aromalı Ekşi Yumuşak Şeker (130 g) - 27,50 TL

Meyve Sulu Karışık Yumuşak Şekerleme (325 g) - 79 TL

Milföy Hamuru Katmanları (300 g) - 119 TL

Sütlü Kakaolu Kremalı Bisküvi (4x100 g) - 69 TL

Ballı Fındık Kreması (250 g) - 219 TL

Limon Kremalı Bisküvi (200 g) - 79 TL

Karamel ve Bisküvili Sütlü Çikolata (72 g) - 29 TL

Yer Fıstığı Ezmesi (300 g) - 69 TL

Fındık Kremalı Gofret (216 g) - 79 TL

Labneli Sandviç Kraker (3x60 g) - 49 TL

Çilekli Yoğurtlu Pirinç Patlağı (30 g) - 21 TL

Acılı Fiyonk Kraker (50 g) - 13,50 TL

Şeftali ve Çarkıfelek Meyveli Süt Dilimi (28 g) - 18,50 TL

Kakao Kaplamalı Karamel Dolgulu Kek (175 g) - 39 TL

Mozaik Kek (200 g) - 49 TL

BİM aktüel ürünler kataloğu 16-17-19 Haziran 2026! Bu hafta BİMe hangi ürünler geliyor?

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER 17 HAZİRAN 2026

Nofrost Buzdolabı Key 490 MFS - 32900 TL

Nofrost Buzdolabı Key 430 - 23500 TL

Buzdolabı Key 330 STE - 16500 TL

Nofrost Buzdolabı Key 300 - 19900 TL

8 Kg Çamaşır Makinesi Key 810 CM - 17900 TL

9 Kg Çamaşır Makinesi Key 910 CM - 19900 TL

7 Kg Çamaşır Makinesi Key 712 CM - 16900 TL

4 Programlı Bulaşık Makinesi Key 4014 BMS - 15900 TL

4 Programlı Bulaşık Makinesi Key 4014 BM - 13900 TL

8 Kg Çamaşır Kurutma Makinesi Key 80 KM - 15900 TL

Air Cooler Buz Kasetli Hava Soğutucu HAC-04 - 4500 TL

Katlanabilir Taşınabilir Metal Karyola - 2950 TL

Metal Karyola - 1950 TL

Nest Class Şişme Çadır (8-10 Kişilik) - 65000 TL

London Prestige Plus Şişme Çadır (5-6 Kişilik) - 88500 TL

Multicomfort Visco Torba Yaylı Tek Kişilik Yatak - 5790 TL

Ecosleep Tek Kişilik Kılıflı Sünger Yatak - 1590 TL

Kado Yataklı Köşe Koltuk Takımı - 22750 TL

BİM aktüel ürünler kataloğu 16-17-19 Haziran 2026! Bu hafta BİMe hangi ürünler geliyor?

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER 19 HAZİRAN 2026 TAM FİYAT LİSTESİ

Kumtel Beyaz Turbo Cam Ankastre Set - 10.950 TL

Kumtel Siyah Turbo Cam Ankastre Set - 10.550 TL

Kumtel Davlumbaz - Fiyat görselde belirtilmemiş

Kumtel Ankastre Fırın - Fiyat görselde belirtilmemiş

Kumtel 18" 3'ü 1 Arada Ayaklı Vantilatör KTF-340 - 1.490 TL

Kumtel Soğutucu Buharlı USB Masaüstü Mini Fan - 790 TL

Kumtel Mini Buzdolabı (93 L) - 4.900 TL

Kumtel Şarjlı Sprey Mop - 2.500 TL

Kumtel Uzaktan Kumandalı Kule Vantilatör KTF-360 - 1.990 TL

Heifer Mini Kanatsız Fan - 2.990 TL

Heifer Kanatsız Fan - 4.990 TL

Kumtel Hassas Mini Cep Baskülü - 149 TL

Fakir Extreme Saç ve Sakal Kesme Makinesi - 690 TL

TRAX Men's Care Saç Sakal Kesme Makinesi HT-533 - 590 TL

Solar El Fanı - 349 TL

Sinek Engelleyici LED Gece Lambası - 119 TL

Kumtel USB Mini Fan - 249 TL

Kumtel Şarjlı El Fanı - 199 TL

Ola EFB10 Noir Elektrikli Bisiklet - 32.500 TL

BİM aktüel ürünler kataloğu 16-17-19 Haziran 2026! Bu hafta BİMe hangi ürünler geliyor?

Cam Dondurma/Tatlı Kasesi (3'lü) - 129 TL

Tek Fiyat Çelik Ürünler - 389 TL

Rimli Desenli Porselen Kahve Fincan Takımı (2'li) - 229 TL

Rimli Desenli Porselen Çay Tabağı (6'lı) - 249 TL

Bambu Servis Kaşıklı Kesme Tahtası - 159 TL

Bambu Bölmeli Organizer Kutu - 239 TL

Yuvarlak Kapaklı Kase Seti (3'lü) - 179 TL

6+1 Kase Seti - 119 TL

Cam Kulplu Bardak (2'li) - 75 TL

Lal Meşrubat Bardağı (3'lü) - 119 TL

Lal Su Bardağı (3'lü) - 99 TL

Lal Kahve Yanı Su Bardağı (3'lü) - 69 TL

Kapaklı Saklama Kabı 380 cc - 49 TL

Vega Saklama Kabı 1130 cc - 109 TL

Vega Saklama Kabı 2370 cc - 169 TL

Cam Kase 390 cc - 39 TL

Cam Kase 620 cc - 49 TL

Şef Bıçağı - 75 TL

2'li Sebze Bıçağı - 75 TL

3'lü Meyve Bıçağı - 75 TL

Çekmece İçi Kaşıklık - 139 TL

4 Katlı Tekerlekli Organizer - 299 TL

BİM aktüel ürünler kataloğu 16-17-19 Haziran 2026! Bu hafta BİMe hangi ürünler geliyor?

Dagi Şort Takım Erkek (Büyük Beden) - 579 TL

Kiğılı DynamiC Pantolon Erkek - 719 TL

Dagi Şort Takım Erkek - 519 TL

Kiğılı DynamiC Polo Pike Tişört Erkek - 369 TL

Kiğılı DynamiC Kısa Kol Gömlek Erkek - 499 TL

Dokuma Pantolon Kadın - 279 TL

Triko Ayakkabı Erkek - 599 TL

Kappa Terlik Erkek - 199 TL

Saat & Bileklik Set Erkek - 349 TL

Çanta Erkek - 449 TL

Kilim 80x150 cm - 159 TL

Kapitoneli Banyo Paspas Seti - 519 TL

Lüx Kapitoneli Yastık - 269 TL

Yüz Havlusu - 109 TL

El Havlusu - 69 TL

Masa Örtüsü Pötikare - 79 TL

Kiğılı DynamiC Kemer - 199 TL

Kiğılı DynamiC Pamuklu Soket Çorap (2'li) - 139 TL

Patik Çorap Çeşitleri Kadın/Erkek (5'li) - 69 TL

BİM aktüel ürünler kataloğu 16-17-19 Haziran 2026! Bu hafta BİMe hangi ürünler geliyor?

Barbie Saç Tasarımı ve Aksesuarları - 990 TL

Sürtmeli Arazi Arabası - 189 TL

Mıknatıslı Tüp Blok - 479 TL

Vahşi Fırlatıcılar Serisi - 329 TL

İkili Arabalar - 219 TL

Figür 24 cm - 375 TL

El Pervanesi - 59 TL

Dollyland Minkie Moda Partisi Seti - 199 TL

Şekilli Köpük Balon Oyuncağı - 329 TL

Aksesuarlı Bebek Seti - 119 TL

Havalı Top Atan Oyuncak - 449 TL

Oyuncak Market Sepeti - 229 TL

Yataklı Puset - 229 TL

Uno No Mercy - 349 TL

Beyin Geliştirme Etkinlikleri Yaz Sıfır Serisi - 259 TL

Şekilli Hareketli Kitaplar - 129 TL

Hikâye Kitapları - 59 TL

Bebek Üniversitesi Hikâyeli İlk Kavramlarım - 59 TL

Animasyon Balon Seti - 49 TL

BİM aktüel ürünler kataloğu 16-17-19 Haziran 2026! Bu hafta BİMe hangi ürünler geliyor?

2'li Minderli Oturma Grubu - 4150 TL

Plaj Sandalyesi - 349 TL

Katlanabilir Sehpa - 599 TL

Tek Fiyat Organizer Çeşitleri - 65 TL

2 Tekerlekli Metal Scooter - 3299 TL

Telefon Tutucu - 15 TL

Tekli Ayakkabılık Rampası - 32 TL

Mikrofiber Altlıklı Bulaşıklık - 189 TL

Orta Boy Karasinek Tuzağı - 199 TL

Şeffaf Su Kovası - 89 TL

Saplı Faraşlı Fırça - 89 TL

Ortadan Açılır Kapaklı Çöp Kovası - 119 TL

Tek Fiyat Fırça Çeşitleri - 35 TL

Pedallı Temizlik Seti - 299 TL

BİM aktüel ürünler kataloğu 16-17-19 Haziran 2026! Bu hafta BİMe hangi ürünler geliyor?

DJI Neo (Single) Drone - 6950 TL

50 İnç Frameless 4K Ultra HD Google TV - 15900 TL

Havit Katlanabilir Kulak Üstü Kulaklık H602BT - 699 TL

Oppo A6X 4G 128 GB - 9990 TL

Magsafe Uyumlu Manyetik Telefon Kartlığı - 399 TL

Pilli Mini Abajur - 119 TL

Renkli Telefon Boyun Askısı - 175 TL

Desenli Telefon Kılıfları - 149 TL

Telefon Kılıf Süsleri - 125 TL

Figürlü Kulaklık Kılıfları - 175 TL

Adaptör ve Kablo Koruyucu Set - 139 TL

Tag Go Takip Cihazı ve Figürlü Kılıf - 449 TL

Su Geçirmez Kılıf - 149 TL

Telefon Askısı (Boyun/Bilek Tipi) - 249 TL

Kablo Toparlayıcı Klips Set - 129 TL

Kırılmaz Ekran Filmi - 175 TL

Kamera Lens Koruyucular - 99 TL

Yüzüklü Telefon Tutucu - 119 TL

Çok Fonksiyonlu Temizlik Kiti - 199 TL

Tablet Kalemi - 549 TL

Akıllı Saat Charm Setleri - 175 TL

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