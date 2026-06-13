BİM aktüel ürünler kataloğu 16-17-19 Haziran 2026! Bu hafta BİM'e hangi ürünler geliyor?
BİM aktüel ürünler kataloğu 16-17-19 Haziran 2026 tarihleri için yayımlandı. BİM mağazalarında satışa sunulacak teknoloji ürünlerinden elektrikli bisiklete, drone modellerinden beyaz eşyaya kadar birçok ürünün fiyatı ve kampanya detayları belli oldu. İşte, haftanın aktüel ürünleri tam liste...
BİM aktüel ürünler kataloğu 16-17-19 Haziran 2026 döneminde satışa çıkacak ürünlerle dikkat çekiyor. Haftanın yeni kampanyalarında gıda ürünlerinin yanı sıra elektronik, ev eşyaları, tekstil ve kamp kategorilerinde birçok ürün raflarda yerini almaya hazırlanıyor.
Ola EFB10 Noir Elektrikli Bisiklet - 32.500 TL, Kumtel Mini Buzdolabı - 4.900 TL, Heifer Kanatsız Fan - 4.990 TL, Kumtel Kule Vantilatör - 1.990 TL, Kumtel Ayaklı Vantilatör - 1.490 TL, Kumtel Şarjlı Sprey Mop - 2.500 TL, DJI Neo (Single) Drone - 6950 TL50 İnç Frameless 4K Ultra HD Google TV - 15900 TLve pek çok ürün BİM aktüel ürünler kataloğu ile raflara geliyor. İşte tam liste...
BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 16 HAZİRAN 2026
Haşlanmış Bakliyat Çeşitleri (830 g) - 37,50 TL
Aşurelik Buğday (1 kg) - 32,50 TL
Hazır Aşure (200 g) - 37,50 TL
Aşure Karışımı (222 g) - 66 TL
Kuş Üzümü (75 g) - 59,50 TL
Karanfil (25 g) - 32,50 TL
Dolmalık Fıstık (25 g) - 74,50 TL
Hindistan Cevizi (120 g) - 55 TL
Kabuk Tarçın (50 g) - 34,50 TL
Aşurelik Meyve Karışımı (300 g) - 89 TL
Desenli Aşure Kasesi 6'lı - 69 TL
Kapaklı Aşure Kabı 6'lı - 25 TL
Alüminyum Aşure Kasesi 10'lu - 25 TL
Siyah Zeytin (1000 g) - 149 TL
Makarna Çeşitleri (500 g) - 37,50 TL
Natürel Sızma Zeytinyağı (1 L) - 285 TL
Baldo Pirinç (5 kg) - 369 TL
Margarin (250 g) - 45 TL
Topping Sos Çeşitleri - 69 TL
Dana Kangal Sucuk (500 g) - 299 TL
Limonlu Cheesecake Aromalı Taze Peynir (180 g) - 59,50 TL
Dana Döner (450 g) - 339 TL
Piliç Döner (1000 g) - 249 TL
Piliç Schnitzel (1000 g) - 119 TL
Piliç Bonfile Parçaları (500 g) - 119 TL
Olgunlaştırılmış Edirne Beyaz Peyniri (425 g) - 209 TL
Krem Peynir (400 g) - 99,50 TL
%1 Yağlı Süt (1 L) - 42,50 TL
Taze Kaşar Peyniri (1000 g) - 399 TL
Az Yağlı Beyaz Peynir (1000 g) - 199 TL
Ayran (1 L) - 47,50 TL
Kaymaklı Çömlek Yoğurdu (1000 g) - 159 TL
Mango ve Hindistan Cevizli Dondurma (680 ml/500 g) - 175 TL
Karadut ve Yaban Mersinli Shot+ (4x80 ml) - 99,50 TL
Laktozsuz Süt (1 L) - 52,50 TL
Bademli İçecek (1 L) - 129 TL
Probiyotik Yoğurt Karışımı (3x183 g) - 159 TL
Çilek Aromalı Yoğurt (150 g) - 44,50 TL
Çilek Aromalı Yoğurt (90 g) - 44,50 TL
Karadut Özü (250 ml) - 99 TL
Çözünebilir Kahve (150 g) - 249 TL
Gazlı İçecek Kola (4x1 L) - 159 TL
Karışık Meyve Aromalı Gazoz (2,5 L) - 45 TL
Gazlı İçecek Portakallı (2,5 L) - 62,50 TL
Buzlu Çay Çeşitleri (1 L) - 25 TL
Aromalı Maden Suyu (4x250 ml) - 89 TL
Aromalı Maden Suyu (6x200 ml) - 67,50 TL- 195 TL
%100 Meyve Suyu (1 L) - 69,50 TL
Şalgam Suyu (2 L) - 69,50 TL
Gazlı İçecek Çeşitleri (330 ml) - 39 TL
Enerji İçeceği (250 ml) - 54 TL
Enerji İçeceği (1 L) - 49,50 TL
Soğuk Kahve Latte (285 ml) - 49,50 TL
Karadut Aromalı Limonata (285 ml) - 29,50 TL
Bitki Çayı Çeşitleri (14'lü) - 59,50 TL
Şekersiz Soğuk Kahve Americano (250 ml) - 55 TL
Aromalı Türk Kahvesi Çeşitleri (100 g) - 42,50 TL
Karışım Kahve Çeşitleri (10'lu) - 69,50 TL
Yeşil Çaylı İçecek Çeşitleri (330 ml) - 57,50 TL
Kurutulmuş Meyve Çeşitleri - 109 TL
Patates Cipsi Izgara Biftek ve Soğan Aromalı (200 g) - 55 TL
Meyve Topu (80 g) - 64,50 TL
Protein Bar (50 g) - 59 TL
Yumuşak Şeker Karışımı (400 g) - 79 TL
Şeftalili Kalp Şekilli Yumuşak Şeker (150 g) - 29 TL
Oyuncaklı Şeker (25,5 g) - 119 TL
Antep Fıstıklı Çikolata (36 g) - 49 TL
Kurabiye Çeşitleri (225 g) - 75 TL
Mandalina ve Portakal Aromalı Ekşi Yumuşak Şeker (130 g) - 27,50 TL
Meyve Sulu Karışık Yumuşak Şekerleme (325 g) - 79 TL
Milföy Hamuru Katmanları (300 g) - 119 TL
Sütlü Kakaolu Kremalı Bisküvi (4x100 g) - 69 TL
Ballı Fındık Kreması (250 g) - 219 TL
Limon Kremalı Bisküvi (200 g) - 79 TL
Karamel ve Bisküvili Sütlü Çikolata (72 g) - 29 TL
Yer Fıstığı Ezmesi (300 g) - 69 TL
Fındık Kremalı Gofret (216 g) - 79 TL
Labneli Sandviç Kraker (3x60 g) - 49 TL
Çilekli Yoğurtlu Pirinç Patlağı (30 g) - 21 TL
Acılı Fiyonk Kraker (50 g) - 13,50 TL
Şeftali ve Çarkıfelek Meyveli Süt Dilimi (28 g) - 18,50 TL
Kakao Kaplamalı Karamel Dolgulu Kek (175 g) - 39 TL
Mozaik Kek (200 g) - 49 TL
BİM AKTÜEL ÜRÜNLER 17 HAZİRAN 2026
Nofrost Buzdolabı Key 490 MFS - 32900 TL
Nofrost Buzdolabı Key 430 - 23500 TL
Buzdolabı Key 330 STE - 16500 TL
Nofrost Buzdolabı Key 300 - 19900 TL
8 Kg Çamaşır Makinesi Key 810 CM - 17900 TL
9 Kg Çamaşır Makinesi Key 910 CM - 19900 TL
7 Kg Çamaşır Makinesi Key 712 CM - 16900 TL
4 Programlı Bulaşık Makinesi Key 4014 BMS - 15900 TL
4 Programlı Bulaşık Makinesi Key 4014 BM - 13900 TL
8 Kg Çamaşır Kurutma Makinesi Key 80 KM - 15900 TL
Air Cooler Buz Kasetli Hava Soğutucu HAC-04 - 4500 TL
Katlanabilir Taşınabilir Metal Karyola - 2950 TL
Metal Karyola - 1950 TL
Nest Class Şişme Çadır (8-10 Kişilik) - 65000 TL
London Prestige Plus Şişme Çadır (5-6 Kişilik) - 88500 TL
Multicomfort Visco Torba Yaylı Tek Kişilik Yatak - 5790 TL
Ecosleep Tek Kişilik Kılıflı Sünger Yatak - 1590 TL
Kado Yataklı Köşe Koltuk Takımı - 22750 TL
BİM AKTÜEL ÜRÜNLER 19 HAZİRAN 2026 TAM FİYAT LİSTESİ
Kumtel Beyaz Turbo Cam Ankastre Set - 10.950 TL
Kumtel Siyah Turbo Cam Ankastre Set - 10.550 TL
Kumtel Davlumbaz - Fiyat görselde belirtilmemiş
Kumtel Ankastre Fırın - Fiyat görselde belirtilmemiş
Kumtel 18" 3'ü 1 Arada Ayaklı Vantilatör KTF-340 - 1.490 TL
Kumtel Soğutucu Buharlı USB Masaüstü Mini Fan - 790 TL
Kumtel Mini Buzdolabı (93 L) - 4.900 TL
Kumtel Şarjlı Sprey Mop - 2.500 TL
Kumtel Uzaktan Kumandalı Kule Vantilatör KTF-360 - 1.990 TL
Heifer Mini Kanatsız Fan - 2.990 TL
Heifer Kanatsız Fan - 4.990 TL
Kumtel Hassas Mini Cep Baskülü - 149 TL
Fakir Extreme Saç ve Sakal Kesme Makinesi - 690 TL
TRAX Men's Care Saç Sakal Kesme Makinesi HT-533 - 590 TL
Solar El Fanı - 349 TL
Sinek Engelleyici LED Gece Lambası - 119 TL
Kumtel USB Mini Fan - 249 TL
Kumtel Şarjlı El Fanı - 199 TL
Ola EFB10 Noir Elektrikli Bisiklet - 32.500 TL
Cam Dondurma/Tatlı Kasesi (3'lü) - 129 TL
Tek Fiyat Çelik Ürünler - 389 TL
Rimli Desenli Porselen Kahve Fincan Takımı (2'li) - 229 TL
Rimli Desenli Porselen Çay Tabağı (6'lı) - 249 TL
Bambu Servis Kaşıklı Kesme Tahtası - 159 TL
Bambu Bölmeli Organizer Kutu - 239 TL
Yuvarlak Kapaklı Kase Seti (3'lü) - 179 TL
6+1 Kase Seti - 119 TL
Cam Kulplu Bardak (2'li) - 75 TL
Lal Meşrubat Bardağı (3'lü) - 119 TL
Lal Su Bardağı (3'lü) - 99 TL
Lal Kahve Yanı Su Bardağı (3'lü) - 69 TL
Kapaklı Saklama Kabı 380 cc - 49 TL
Vega Saklama Kabı 1130 cc - 109 TL
Vega Saklama Kabı 2370 cc - 169 TL
Cam Kase 390 cc - 39 TL
Cam Kase 620 cc - 49 TL
Şef Bıçağı - 75 TL
2'li Sebze Bıçağı - 75 TL
3'lü Meyve Bıçağı - 75 TL
Çekmece İçi Kaşıklık - 139 TL
4 Katlı Tekerlekli Organizer - 299 TL
Dagi Şort Takım Erkek (Büyük Beden) - 579 TL
Kiğılı DynamiC Pantolon Erkek - 719 TL
Dagi Şort Takım Erkek - 519 TL
Kiğılı DynamiC Polo Pike Tişört Erkek - 369 TL
Kiğılı DynamiC Kısa Kol Gömlek Erkek - 499 TL
Dokuma Pantolon Kadın - 279 TL
Triko Ayakkabı Erkek - 599 TL
Kappa Terlik Erkek - 199 TL
Saat & Bileklik Set Erkek - 349 TL
Çanta Erkek - 449 TL
Kilim 80x150 cm - 159 TL
Kapitoneli Banyo Paspas Seti - 519 TL
Lüx Kapitoneli Yastık - 269 TL
Yüz Havlusu - 109 TL
El Havlusu - 69 TL
Masa Örtüsü Pötikare - 79 TL
Kiğılı DynamiC Kemer - 199 TL
Kiğılı DynamiC Pamuklu Soket Çorap (2'li) - 139 TL
Patik Çorap Çeşitleri Kadın/Erkek (5'li) - 69 TL
Barbie Saç Tasarımı ve Aksesuarları - 990 TL
Sürtmeli Arazi Arabası - 189 TL
Mıknatıslı Tüp Blok - 479 TL
Vahşi Fırlatıcılar Serisi - 329 TL
İkili Arabalar - 219 TL
Figür 24 cm - 375 TL
El Pervanesi - 59 TL
Dollyland Minkie Moda Partisi Seti - 199 TL
Şekilli Köpük Balon Oyuncağı - 329 TL
Aksesuarlı Bebek Seti - 119 TL
Havalı Top Atan Oyuncak - 449 TL
Oyuncak Market Sepeti - 229 TL
Yataklı Puset - 229 TL
Uno No Mercy - 349 TL
Beyin Geliştirme Etkinlikleri Yaz Sıfır Serisi - 259 TL
Şekilli Hareketli Kitaplar - 129 TL
Hikâye Kitapları - 59 TL
Bebek Üniversitesi Hikâyeli İlk Kavramlarım - 59 TL
Animasyon Balon Seti - 49 TL
2'li Minderli Oturma Grubu - 4150 TL
Plaj Sandalyesi - 349 TL
Katlanabilir Sehpa - 599 TL
Tek Fiyat Organizer Çeşitleri - 65 TL
2 Tekerlekli Metal Scooter - 3299 TL
Telefon Tutucu - 15 TL
Tekli Ayakkabılık Rampası - 32 TL
Mikrofiber Altlıklı Bulaşıklık - 189 TL
Orta Boy Karasinek Tuzağı - 199 TL
Şeffaf Su Kovası - 89 TL
Saplı Faraşlı Fırça - 89 TL
Ortadan Açılır Kapaklı Çöp Kovası - 119 TL
Tek Fiyat Fırça Çeşitleri - 35 TL
Pedallı Temizlik Seti - 299 TL
DJI Neo (Single) Drone - 6950 TL
50 İnç Frameless 4K Ultra HD Google TV - 15900 TL
Havit Katlanabilir Kulak Üstü Kulaklık H602BT - 699 TL
Oppo A6X 4G 128 GB - 9990 TL
Magsafe Uyumlu Manyetik Telefon Kartlığı - 399 TL
Pilli Mini Abajur - 119 TL
Renkli Telefon Boyun Askısı - 175 TL
Desenli Telefon Kılıfları - 149 TL
Telefon Kılıf Süsleri - 125 TL
Figürlü Kulaklık Kılıfları - 175 TL
Adaptör ve Kablo Koruyucu Set - 139 TL
Tag Go Takip Cihazı ve Figürlü Kılıf - 449 TL
Su Geçirmez Kılıf - 149 TL
Telefon Askısı (Boyun/Bilek Tipi) - 249 TL
Kablo Toparlayıcı Klips Set - 129 TL
Kırılmaz Ekran Filmi - 175 TL
Kamera Lens Koruyucular - 99 TL
Yüzüklü Telefon Tutucu - 119 TL
Çok Fonksiyonlu Temizlik Kiti - 199 TL
Tablet Kalemi - 549 TL
Akıllı Saat Charm Setleri - 175 TL