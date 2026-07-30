Fed'in faiz kararının ardından ABD'den gelen büyüme ve enflasyon verileri küresel piyasalarda fiyatlamaları değiştirdi. Borsa İstanbul'da ise satış ağırlıklı seyir öne çıktı. BIST 100 endeksi günü yüzde 1,55 kayıpla 13.292,93 puandan tamamlarken, 162,4 milyar liralık işlem hacmi gerçekleşti.

Borsa İstanbul'da satış ağırlıklı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, günü 208,62 puanlık geri çekilmeyle 13.292,93 puandan kapattı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 208,62 puan azalırken, toplam işlem hacmi 162,4 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 2,41 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,25 değer kazandı.

EN ÇOK KAZANDIRAN SEKTÖRLER

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 3,29 ile madencilik, en fazla kaybettiren ise yüzde 4,55 ile bilişim oldu.

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankasının (Fed) dün açıkladığı faiz kararının ardından bugün yayımlanan ABD verileriyle Fed'in para politikasına ilişkin değişen beklentiler fiyatlamalar üzerinde etkili oluyor.

Fed sonrası, Borsa çakıldı! En fazla kaybettiren sektör bilişim oldu

FED'DEKİ AYRIŞMA PİYASALARI ETKİLEDİ

Fed, Federal Açık Piyasa Komitesinin iki gün süren toplantısının ardından politika faizini beklentiler doğrultusunda yüzde 3,50-3,75 aralığında sabit tutmuştu.

Kararın 3'e karşı 9 oyla alınması, Fed üyeleri arasındaki görüş ayrılıklarını ortaya koyarken para politikasının seyrine ilişkin belirsizlikleri artırmıştı.

Buna karşın, bugün açıklanan ABD ekonomisinin yılın ikinci çeyreğinde yüzde 1,5 ile beklentilerin altında büyümesi, Fed'in faiz politikasına yönelik piyasa beklentilerini etkiledi.

Fed sonrası, Borsa çakıldı! En fazla kaybettiren sektör bilişim oldu

Ekonomideki yavaşlamada kamu harcamalarındaki düşüş ile yatırım ve ihracattaki ivme kaybı etkili olurken tüketici harcamalarındaki artış büyümeyi kısmen destekledi.

Fed'in enflasyon göstergesi olarak yakından takip ettiği çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi de haziranda aylık yüzde 0,1 ve yıllık bazda yüzde 3,3 artarak önceki aya göre yavaşladı.

Bu gelişmelerle birlikte Fed'in para politikasına ilişkin beklentilerin değişmesi, piyasalarda etkili olan negatif seyrin yerini pozitif bir görünüme bırakmasını sağladı.

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YARIN KRİTİK GÜN

Analistler yarın yurt içinde finansal hesaplar ve aylık para ve banka istatistiklerinin, yurt dışında Japonya'da BoJ'un faiz kararı ve Almanya'da işsizlik oranı başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 13.200 ve 13.100 puanın destek, 13.400 ve 13.500 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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