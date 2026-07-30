Mardin’de otluk alanda çıkan yangına müdahaleye giden 45 yaşındaki itfaiye eri Ömer Kaplan'a araba çarptı. Talihsiz adam ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İddiaya göre, Mardin-Şırnak- karayolunda Durakbaşı-Yeniköy Mahallesi mevkiindeki otluk alan yangınına müdahale eden itfaiye aracı, aracın arkasında çalışan itfaiye eri Ömer Kaplan'a (45) çarptı.

Mardin'de acı olay! Yangını söndürmeye giden itfaiye eri feci şekilde can verdi

Kazada ağır yaralanan Kaplan, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Mardin'de acı olay! Yangını söndürmeye giden itfaiye eri feci şekilde can verdi

Kaplan, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili jandarma ekipleri inceleme başlattı.

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