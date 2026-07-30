Star TV'nin yeni sezon için hazırladığı iddialı yapımlardan Başkalarının Hayatı dizisi ilk tanıtımıyla izleyici karşısına çıktı. Ay Yapım imzası taşıyan dizinin yayın tarihi, konusu ve oyuncu kadrosu izleyiciler tarafından araştırılıyor.

Yeni sezonun dikkat çeken yapımları arasında gösterilen Başkalarının Hayatı, yayınlanan ilk tanıtımıyla sosyal medyada gündem oldu. Güçlü oyuncu kadrosu, çarpıcı hikayesi ve uyarlama senaryosuyla öne çıkan dizinin ne zaman başlayacağı, konusunun ne olduğu ve oyuncularının kimlerden oluştuğu merak ediliyor.

BAŞKALARININ HAYATI DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Ay Yapım imzasını taşıyan Başkalarının Hayatı dizisinin çekimleri temmuz ayı içerisinde başladı. Yönetmen koltuğunda Burak Müjdeci otururken, senaryosunu ise Banu Kiremitçi Bozkurt kaleme alıyor. Star TV ekranlarında yayınlanacak olan yapım için ilk tanıtım da izleyiciyle buluştu.

Başkalarının Hayatı dizisi ne zaman başlıyor, konusu ne? Başkalarının Hayatı oyuncuları

Dizinin kesin yayın tarihi henüz Star TV tarafından resmi olarak açıklanmadı. Ancak televizyon sektöründeki yeni sezon planlamasına göre yapımın 2026-2027 sezonunda, eylül ayının ilk haftalarında ekran yolculuğuna başlaması bekleniyor. Kanal tarafından resmi tarih açıklandığında yayın takvimi netlik kazanacak.

Başkalarının Hayatı dizisi ne zaman başlıyor, konusu ne? Başkalarının Hayatı oyuncuları

BAŞKALARININ HAYATI DİZİSİ KONUSU NE?

Başkalarının Hayatı, İngiliz yazar William Makepeace Thackeray'in klasik eseri Vanity Fair (Gurur Dünyası) romanından esinlenerek televizyona uyarlandı. Dizi, yoksulluk içinde büyüyen ancak hayatını değiştirmek isteyen genç bir kadının, hırsları uğruna verdiği mücadeleyi merkezine alıyor.

Başkalarının Hayatı dizisi ne zaman başlıyor, konusu ne? Başkalarının Hayatı oyuncuları

BAŞKALARININ HAYATI OYUNCULARI

Dizinin başrollerinde Eylül Lize Kandemir, Burak Berkay Akgül, Doğa Bayram ve Demirhan Demircioğlu yer alıyor. Güçlü oyuncu kadrosuna deneyimli isimler de eşlik ediyor.

Başkalarının Hayatı oyuncu kadrosu:

Eylül Lize Kandemir - Hülya

Burak Berkay Akgül - Sarp

Doğa Bayram - Neslihan

Demirhan Demircioğlu - Erim

Sezin Akbaşoğulları

Tolga Tekin

Oya Okar

Hazar Motan

Feri Baycu

Esra Kızıldoğan

Ali Pınar

Sinem Dağ

Lorin Merhart

Fırat Kaymak

Deniz Ekinci

Elif İnci

Cem Baza

İbrahim Şahin

Zümra Sağdınç

Erkan Bektaş

Mehmet Aslantuğ

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