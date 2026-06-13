Kalp krizi geçiren Kayseri Vali Yardımcısı Şenol Esmer hastaneye kaldırıldı. Esmer burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Acı haber sonrası Vali Gökmen Çiçek, sosyal medya hesabı üzerinden başsağlığı diledi. geçirdiği kalp krizi sonucu kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kayseri Vali Yardımcısı Şenol Esmer, geçirdiği kalp krizinin ardından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Esmer'in vefatı sonrası açıklamada bulundu. Vali Çiçek'in açıklaması şu şekilde:

Şenol Esmer hayatını kaybetti! Vali Çiçek başsağlığı diledi

"Kayseri Vali Yardımcımız, mesai arkadaşım Sayın Şenol Esmer geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etmiştir. Uzun yıllar boyunca devletimize ve milletimize büyük bir özveriyle hizmet eden Sayın Vali Yardımcım; görev anlayışı, çalışkanlığı, tevazusu ve örnek kişiliğiyle mülki idare camiamızda ve Kayseri’mizde saygın bir yer edinmiştir. Merhuma Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına, sevenlerine ve mülki idare camiamıza başsağlığı ve sabır diliyorum."

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