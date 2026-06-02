Fenerbahçe'nin başkan adaylarından Hakan Safi'nin, Barcelona'dan ayrılan Polonyalı yıldız Robert Lewandowski ile büyük oranda anlaşma sağladığı iddia edildi.

Sarı lacivertlilerde Aziz Yıldırım ile başkanlık yarışı veren Hakan Safi, Barcelona ile yollarını ayıran Polonyalı golcü Robert Lewandowski'yi astronomik bir teklifle ikna etti.

TRT Spor'un haberine göre; Hakan Safi, 37 yaşındaki dünyaca ünlü golcü Robert Lewandowski ile büyük oranda anlaşmaya vardı. Polonyalı yıldızın temsilcisi ile yapılan toplantıda, 1+1 yıllık bir sözleşmenin detaylarının görüşüldüğü belirtildi.

ASTRONOMİK ÜCRET

Öte yandan, Polonya basınından Meczyki'den Tomasz Wlodarczyk'in haberine göre; Hakan Safi, 37 yaşındaki Lewandowski'nin menajerlerine sezon başına 20 milyon avro kazanabileceği bir teklif gönderdi. Şu ana kadar Suudi Arabistan ve ABD'den teklifler alan dünyaca ünlü golcünün, bu astronomik teklifle rotasını Türkiye'ye çevirdiği kaydedildi.

"TÜRKİYE OLACAK!"

37 yaşındaki santrforun eşi Anna Lewandowska, sosyal medya hesabında verdiği cevapla taraftarları heyecanlandırmıştı. Bir takipçisinin, "Anna Hanım, Türkiye'ye gelme ihtimaliniz var mı?" sorusunu cevaplayan Anna Lewandowska, "Türkiye olacak." sözleriyle transferin işaretini vermişti.

BARÇA'DA 23 GOLLÜK KATKI

Katalan devi Barcelona'ya veda eden 37 yaşındaki Lewandowski, geride kalan sezonda 46 maçta 19 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.

