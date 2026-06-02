İl sayılarının 82'e çıkarılmasına yönelik iddiaların konuşulduğu Türkiye'de, il olmaya yakın olan ve il olma kriterlerini taşıyan 24 ilçe belli oldu. Listede yer alan ve il olma potansiyeli taşıyan ilçeler, nüfus büyüklüğü, şehir merkezine olan uzaklık, ekonomik gelişmişlik ve ulaşım altyapısı gibi zorlu şartları karşılamaları ile ön plana çıkıyor. Peki, hangi ilçeler il olma şartı taşıyor? İşte TÜİK verilerine göre il olması beklenen 24 ilçe.

Ekonomik potansiyelleri, nüfus yoğunluğu ve coğrafi konumları ile birçok şehir merkezini geride bırakan ilçeler bu yıl da 'il olma' iddiaları ile gündeme geldi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından, il olması beklenen ilçeler listesi açıklandı. TÜİK tarafından belirlenen kriterlere göre, bir ilçenin il statüsü kazanabilmesi için en az 100 bin nüfusa ve il merkezine 30 kilometre uzaklıkta olması gerekiyor.

TÜİK'İN İL OLMA KRİTERLERİ NTV'nin haberine göre; Türkiye'nin bazı ilçelerinde yaşayan vatandaşlar, yaşadıkları yerlerin il statüsü kazanmasıyla ilgili beklenti içerisindedir. Ancak TÜİK’in belirttiği kriterler karşılanmadığı sürece bu taleplerin yerine getirilmesi mümkün olmuyor. TÜİK’in öne sürdüğü kriterlere göre: Nüfusu 100 binin altında olan ilçeler il olma hakkını kaybeder. İl merkezine 30 kilometreden daha yakın mesafedeki ilçeler bu sürece dahil edilmez. İşte il olması beklenen 24 ilçe;



YÜKSEKOVA (HAKKARİ): NÜFUS 121.314



MİDYAT (MARDİN): NÜFUS 125.791





POLATLI (ANKARA): NÜFUS 131.894



ELBİSTAN (KAHRAMANMARAŞ): NÜFUS 132.036



KAHTA (ADIYAMAN): NÜFUS 136.769



KOZAN (ADANA): NÜFUS 132.572



ÜNYE (ORDU): NÜFUS 135.914

ERGANİ (DİYARBAKIR): NÜFUS 141.098



KONYA EREĞLİ (KONYA): NÜFUS 158.010



LÜLEBURGAZ (KIRKLARELİ): NÜFUS 157.136



NAZİLLİ (AYDIN): NÜFUS 162.156



CİZRE (ŞIRNAK): NÜFUS 166.290



BANDIRMA (BALIKESİR): NÜFUS 169.476



ERCİŞ (VAN): NÜFUS 170.209



ZONGULDAK EREĞLİ (ZONGULDAK): NÜFUS 173.000



EDREMİT (BALIKESİR): NÜFUS 176.251



FETHİYE (MUĞLA): NÜFUS 187.332



İSKENDERUN (HATAY): NÜFUS 228.149

MANAVGAT (ANTALYA): NÜFUS 266.480



SİVEREK (ŞANLIURFA): NÜFUS 277.399



İNEGÖL (BURSA): NÜFUS 306.004



ÇORLU (TEKİRDAĞ): NÜFUS 306.939



TARSUS (MERSİN): NÜFUS 358.510



ALANYA (ANTALYA): NÜFUS 371.547



