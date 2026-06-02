Beşiktaş, Jolien Knollema'yı renklerine bağladı
Beşiktaş Kadın Voleybol Takımı, yeni sezon hazırlıkları kapmasında Jolien Knollema'yı kadrosuna kattı.
Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş Kadın Voleybol Takımı, smaçör Jolien Knollema'yı renklerine bağladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Kadın voleybol takımımız, 2026-2027 sezonu transfer çalışmaları kapsamında Hollandalı smaçör Jolien Knollema ile sözleşme imzaladı. Jolien Knollema'ya Beşiktaş ailesine 'hoş geldin' diyor, şanlı formamızla üstün başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.
Hollanda'da 5 Ocak 2003'te dünyaya gelen Knollema, kariyerinde sırasıyla Sudosa-Desto, Eurosped, Il Bisonte Firenze ve Allianz MTV Stuttgart formalarını giydi
