Kripto varlık Bitcoin 66 bin 100 dolara kadar gerileyerek son 2 ayın dibini test etti. Dün %-6,50 gerileyen BTC’de 4 ayın en sert günlük düşüşü gerçekleşti. 843 bin adet Bitcoin ile en büyük kurumsal yatırımcı konumunda bulunan ve “asla satmama” idealini savunan ABD’li Strategy şirketinin geçen hafta 32 adet BTC’yi elinden çıkarması kafaları karıştırdı. ABD’de yüksek seyreden tahvil faizleri ve FED beklentilerinin zayıflaması da risk iştahını düşürdü.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Kripto varlık Bitcoin’de son 2 haftadır belirgin şekilde kendini gösteren düşüş trendi, dünkü işlemlerde daha da hız kazandı. BTC fiyatı dün %-6,50 gerileyerek 66 bin 670 dolardan kapanış yaptı. 5 Şubat işlemlerinden bu yana BTC’de en sert günlük düşüş gözlemlendi ve gün içinde 66 bin 100 dolara kadar da gerileyen BTC, son 2 ayın dibini test etti.

ABD’Lİ STRATEGY’DEN SATIŞ!

Yatırımcılar “Bitcoin neden düşüyor?” sorusunun cevabını ararken; kripto varlığın en büyük kurumsal yatırımcısı olarak bilinen ABD’li Strategy şirketinin yıllar sonra ilk defa BTC satması, piyasadaki son satış dalgasını tetikledi. Yapılan açıklamaya göre Strategy şirketi, 26 Mayıs-31 Mayıs tarihleri arasında 32 adet BTC satışı yaptı ve karşılığında 2,5 milyon dolar gelir elde etti.

ŞİRKET HİSSELERİ SERT DÜŞTÜ

Strategy’nin satışının adet başına 77 bin 135 dolardan gerçekleştiği belirtilirken, bu satış, şirketin uzun süredir uyguladığı “asla satmama” stratejisinin sorgulanmasını da beraberinde getirdi. Tarihsel verilere göre Strategy, Bitcoin’i ikinci defa sattı. İlk satış Aralık 2022′de gerçekleşmişti. Gelişmelerin ardından şirket hisseleri de dün %-9,15 değer kaybetti ve BTC’de moraller bozuldu.

Kriptoyu düşüren 'Strategy'! Bitcoin, 2 ayın dibine geriledi

DİKKAT ÇEKEN PARA ÇIKIŞI

Bu arada BTC’de son 12 işlem gününün tamamında para çıkışı gerçekleşti ve bu, kripto varlığın tarihindeki en uzun seri olarak kayıtlara geçti. Sadece pazartesi-salı işlemlerinde yaklaşık 600 milyon dolarlık pozisyonun tasfiye edildiği aktarılıyor.

FED VE FAİZ ETKİSİ

Bu arada ABD’de tahvil faizlerinin yüksek seyri, FED’den faiz indirimi beklentilerinin gerilemesi ve “yapay zekâ rallisi” sebebiyle yatırımcıların ilgisini bu yöne kayması da BTC’de son dönemde gerçekleşen düşüşlere gerekçe olarak gösteriliyor.

BTC’DE EN KRİTİK DESTEK

BTC’de 3 Haziran’da ilk işlemlerde 66 bin 500 dolara yakın denge arayışı dikkat çekti. Kripto varlıkta 2026’daki değer kaybı ise %-24’e yaklaştı. Analistler Ekim 2024’ten bu yana BTC’de en düşük seviyenin 59 bin 930 dolar ile bu yılın şubat ayında test edildiğini hatırlatarak, uzun vadeli perspektifte bu noktanın en kritik destek olarak izlendiği yorumunu aktarıyor.

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