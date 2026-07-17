2026 FIFA Dünya Kupası'nda şampiyonluk yarışına veda eden iki dev ekip, turnuvayı üçüncü sırada tamamlayabilmek için sahaya çıkıyor. Futbolseverler ise Fransa - İngiltere maçının tarihi, saati ve canlı yayın bilgilerini araştırıyor. Peki, Dünya Kupası üçüncülük maçı ne zaman, saat kaçta?

2026 FIFA Dünya Kupası'nda final öncesindeki son mücadelede Fransa ile İngiltere kozlarını paylaşacak. Bronz madalya için oynanacak karşılaşma öncesinde maçın başlama saati, yayıncı kanalı ve hakem kadrosu futbolseverlerin gündeminde yer alıyor.

DÜNYA KUPASI ÜÇÜNCÜLÜK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

2026 FIFA Dünya Kupası üçüncülük mücadelesinde Fransa ile İngiltere karşı karşıya gelecek. Miami Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma, 19 Temmuz 2026 Pazar günü TSİ 00.00'da başlayacak. Yarı finalde elenen iki ekip, turnuvayı üçüncü sırada tamamlayabilmek için sahaya çıkacak. Dünya Kupası tarihinde dördüncü kez karşı karşıya gelecek iki ekip, daha önce oynanan üç maçta ikişer farklı turnuvada önemli mücadelelere imza attı.

Dünya Kupası üçüncülük maçı ne zaman, saat kaçta?

FRANSA-İNGİLTERE MAÇI HANGİ KANALDA, NEREDEN İZLENİR?

2026 FIFA Dünya Kupası üçüncülük maçında oynanacak Fransa - İngiltere karşılaşması TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Mücadele aynı zamanda TRT'nin dijital platformları üzerinden de canlı takip edilebilecek.

Dünya Kupası üçüncülük maçı ne zaman, saat kaçta?

Fransa ile İngiltere, Dünya Kupası tarihinde bugüne kadar üç kez karşılaştı. Bu maçların ikisini İngiltere kazanırken, Fransa bir galibiyet elde etti. İki takım son olarak 2022 Dünya Kupası çeyrek finalinde karşı karşıya gelmiş, mücadeleyi Fransa 2-1 kazanarak yarı finale yükselmişti. Bu kez ise iki ekip bronz madalya için sahaya çıkacak.

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