Yeni Zelanda'da meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki deprem sonrasında Pasifik Ateş Çemberi yeniden gündeme geldi. Dünyadaki depremlerin yaklaşık yüzde 90'ı ve büyük sarsıntıların yüzde 80'i, Şili'den Yeni Zelanda'ya kadar uzanan Pasifik Ateş Çemberi'nde meydana geliyor. Peki, Pasifik Ateş Çemberi nedir, hangi ülkeleri kapsıyor?

Pasifik ateş çemberi veya Pasifik deprem kuşağı, birçok volkanik patlamanın ve depremin meydana geldiği Pasifik Okyanusu kıyısının büyük bir kısmını ve etrafını içine alan bir bölgedir. Ateş Çemberi, at nalına benzer şekilde bir kemerdir.

Ateş Çemberi, yeryüzündeki levha tektoniğinin doğrudan bir sonucudur. Özellikle Pasifik Okyanusu'nun altında ve çevresindeki litosferik levhaların (örn. Pasifik Levhası) hareketi, çarpışması ve yok edilmesi sonucu volkanların oluştuğu ve depremlerin meydana geldiği neredeyse sürekli bir yitim zonu dizisi meydana gelmiştir. Bu yakınsak levha sınırlarında okyanus litosferinin tüketilmesi okyanus hendeklerini, volkanik yayları, yay arkası havzaları ve volkanik kuşakları oluşturmuştur.

Pasifik Ateş Çemberi nedir, hangi ülkeleri kapsıyor?

ATEŞ ÇEMBERİ HANGİ ÜLKELERİ KAPSIYOR?

Pasifik Okyanusu'nda sık sık olan depremler ve volkanik patlamalar nedeniyle "Ateş Çemberi" diye adlandırılan 40 bin kilometre uzunluğundaki kuşak, Şili'den kuzeye doğru Güney Amerika kıyıları, Orta Amerika, Meksika, ABD’nin batı kıyıları ve Alaska'nın güneyinden Aleut Adaları, Japonya, Filipinler, Yeni Gine, Güney Pasifik Adaları ve Yeni Zelanda'ya kadar uzanıyor.

Yer kabuğundaki kırılmalar sonucu oluşan titreşimlerin dalgalar halinde yayılmasıyla ortaya çıkan sarsıntıya deprem deniyor. Fay hatları boyunca yeryüzündeki büyük kaya bloklarının kaymasıyla meydana gelen depremler, tektonik, volkanik ve çöküntü olmak üzere üçe ayrılıyor.

Depremin açığa çıkardığı enerjiye dayalı objektif ölçü olan "büyüklük" değişmezken neden olduğu hasarı ifade eden "şiddet" ise bölgeden bölgeye farklılık gösteriyor.

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