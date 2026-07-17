Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA), 2026 Dünya Kupası'nı kazanan takıma turnuva tarihinde ilk defa şampiyonluk yüzüğü takdim edileceğini açıkladı. Final karşılaşması, 19 Temmuz Pazar günü Arjantin ile İspanya arasında oynanacak.

2026 Dünya Kupası’nda şampiyon, 19 Temmuz Pazar günü TSİ 22.00'de New Jersey Stadyumu’nda oynanacak Arjantin-İspanya maçını ardından belli olacak. FIFA, kazanan takıma, NBA (Amerikan Basketbol Ligi) ve NFL (Amerikan Futbolu Ligi) gibi turnuvalarda ödül olarak da kullanılan şampiyonluk yüzüğünün verileceğini açıkladı.

2026 Dünya Kupası şampiyonluk yüzüğü

KAZANAN TAKIMA 30 YÜZÜK

Sadece 2026 adet olarak üretilecek yüzüğün 30’u kazanan takıma verilecek. Şampiyonluk yüzüklerinden 1996 tanesi, dünya çapındaki taraftarlara resmi lisanslı ürün olarak sunulacak.

Dünya Kupası tarihinde Arjantin'in 3 (1978, 1986, 2022), İspanya'nın (2010) bir şampiyonuluğu bulunuyor.

ORİJİNALLİK SERTİFİKASIYLA VERİLECEK

FIFA, yüzüğün bir tarafında FIFA Dünya Kupası işlemesinin olacağını, diğer tarafın ise kazanan takıma özel olarak kişiselleştirileceğini duyurdu. Ayrıca her yüzüğün ayrı ayrı numaralandırılacağı ve kişiye özel olarak hazırlanarak orijinallik sertifikasıyla birlikte teslim edileceği belirtildi.

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