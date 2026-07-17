Dünya Kupası'nda bir ilk: 2026 adet üretilecek, kişiye özel hazırlanacak
Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA), 2026 Dünya Kupası'nı kazanan takıma turnuva tarihinde ilk defa şampiyonluk yüzüğü takdim edileceğini açıkladı. Final karşılaşması, 19 Temmuz Pazar günü Arjantin ile İspanya arasında oynanacak.
- 2026 Dünya Kupası finali 19 Temmuz Pazar günü TSİ 22.00'de New Jersey Stadyumu'nda Arjantin ile İspanya arasında oynanacak.
- Kazanan takıma, NBA ve NFL'de de kullanılan türden bir şampiyonluk yüzüğü verilecek.
- Sadece 2026 adet üretilecek yüzüklerden 30'u kazanan takıma verilecek.
- 1996 adet yüzük dünya çapındaki taraftarlara lisanslı ürün olarak sunulacak.
- Yüzüğün bir tarafında FIFA Dünya Kupası işlemesi, diğer tarafı ise kazanan takıma özel kişiselleştirilecek.
- Her yüzük ayrı numaralandırılacak, kişiye özel hazırlanacak ve orijinallik sertifikasıyla teslim edilecek.
2026 Dünya Kupası’nda şampiyon, 19 Temmuz Pazar günü TSİ 22.00'de New Jersey Stadyumu’nda oynanacak Arjantin-İspanya maçını ardından belli olacak. FIFA, kazanan takıma, NBA (Amerikan Basketbol Ligi) ve NFL (Amerikan Futbolu Ligi) gibi turnuvalarda ödül olarak da kullanılan şampiyonluk yüzüğünün verileceğini açıkladı.
KAZANAN TAKIMA 30 YÜZÜK
Sadece 2026 adet olarak üretilecek yüzüğün 30’u kazanan takıma verilecek. Şampiyonluk yüzüklerinden 1996 tanesi, dünya çapındaki taraftarlara resmi lisanslı ürün olarak sunulacak.
ORİJİNALLİK SERTİFİKASIYLA VERİLECEK
FIFA, yüzüğün bir tarafında FIFA Dünya Kupası işlemesinin olacağını, diğer tarafın ise kazanan takıma özel olarak kişiselleştirileceğini duyurdu. Ayrıca her yüzüğün ayrı ayrı numaralandırılacağı ve kişiye özel olarak hazırlanarak orijinallik sertifikasıyla birlikte teslim edileceği belirtildi.