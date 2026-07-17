AHBAP Derneği’ne yönelik "dolandırıcılık" ve "kara para aklama" soruşturmasında Haluk Levent tutuklanarak cezaevine gönderildi. Operasyonun ardından Levent'in 4 yıl önce katıldığı programdaki sözleri sosyal medyayı sallandı. Ünlü şarkıcının, "Bana fazla güvenmeyin, her an satarım hepinizi" ifadeleri ve gelecek reklam paraları için sarf ettiği "Hepsini kendim yiyeceğim, herkese göstere göstere çatır çatır yiyeceğim" şeklindeki eski açıklamaları sosyal medyanın en çok konuşulan maddesi haline geldi.

AHBAP Derneği’ne yönelik "dolandırıcılık" ve "kara para aklama" iddialarıyla yürütülen büyük soruşturmada, aralarında kurucu Haluk Levent’in de bulunduğu 18 kişi tutuklandı. MASAK raporlarıyla ortaya çıkan şüpheli para trafiği, şans oyunlarına aktarılan milyonlar ve hızlı tapu devirleri operasyonun fitilini ateşledi. Soruşturmanın ikinci dalgasında Oğuzhan Uğur’un da aralarında bulunduğu yeni isimler gözaltına alınırken, Levent’in arşivden çıkan "Her an hepinizi satarım, bana güvenmeyin" sözleri sosyal medyada gündem oldu.

Haluk Leventin yıllar önceki sözleri gündem oldu! Bana fazla güvenmeyin, satarım hepinizi

"BANA FAZLA GÜVENMEYİN, SATARIM HEPİNİZİ"

Haluk Levent’in tutuklanmasının ardından, 4 yıl önce TV100'de ünlü şovmen Okan Bayülgen’in programında yaptığı açıklamalar tekrar gündeme geldi.

Okan Bayülgen’in programında Türkiye'deki "güven endeksleri" ve sanal popülarite üzerine konuşan Levent, kendisine yönelik sevgi selini yorumlarken ironik ama bir o kadar da çarpıcı ifadeler kullanmıştı.

Bayülgen’in "Türkiye’nin en güvenilir adamı oldun, senden borç alabilir miyiz?" sorusu üzerine konuşan ünlü şarkıcı, adeta bugün yaşanacakların sinyalini verircesine, "Bana fazla güvenmeyin diyorum. Ben her an satarım hepinizi. Onu her zaman söyledim. Bu olay, güvenilme olayı bence abartılıyor" demişti.

Haluk Leventin yıllar önceki sözleri gündem oldu! Bana fazla güvenmeyin, satarım hepinizi

"REKLAM PARALARINI GÖSTERE GÖSTERE KENDİM YİYECEĞİM"

Aynı programda, anketlerde birinci çıkmasının kendi şahsından ziyade "AHBAP" markasının yaptığı yardımlardan kaynaklandığını belirten Levent, diğer ünlü isimlerin bu sorumluluğu almaktan kaçındığını dile getirmişti. Sektördeki isimlerin büyük paralar kazanmalarına rağmen mülk edinme hırsından kurtulamadıklarını vurgulayan sanatçı, "Kötü günler adına 80 tane apartman dairesi almışlar, bitmedi insanların kendisini kurtarması" eleştirisinde bulunmuştu.

Gelecek reklam tekliflerine dair esprili bir dille konuşan Levent’in, "Hepsini kendim yiyeceğim, bunu söz veriyorum. Hani herkese göstere göstere yiyeceğim" şeklindeki eski şakaları, dernek hesaplarındaki milyonlarca liralık usulsüzlük, yasa dışı bahis ve şüpheli tapu transferlerini içeren MASAK raporlarının ardından okuyucular tarafından "manidar" bulunarak sosyal medyada paylaşıldı.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen soruşturma, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "nitelikli dolandırıcılık" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" (kara para aklama) iddiaları üzerine şekillendi.

AHBAP Derneği çalışanları ve yöneticilerine yönelik hazırlanan teknik-fiziki takip verileri ile MASAK (Mali Suçları Araştırma Kurulu) raporları, operasyonun fitilini ateşledi. İncelemeler sonucunda ulaşılan çarpıcı detaylar ise şunlar oldu:

Şüphelilerin resmi mali profilleriyle tamamen uyumsuz, kaynağı belirsiz yüksek tutarlı nakit hareketleri tespit edildi.

Dernekle bağlantılı hesaplardan, şans oyunları ve yasa dışı bahis platformlarına çok yüksek meblağlarda para aktarıldığı ve bu yolla büyük maddi kayıplar yaşandığı belirlendi.

Kısa süre içerisinde şüpheliler arasında zincirleme şekilde çok sayıda şüpheli tapu devir işleminin gerçekleştirildiği kayıtlara geçti.

18 KİŞİ TUTUKLANDI

12 Temmuz'da gerçekleştirilen ilk büyük operasyonda, aralarında Haluk Levent'in de bulunduğu 17 şüpheli gözaltına alınmış, ardından genişletilen çalışmalarda 9 kişi daha yakalanmıştı. Adliyeye sevk edilen 25 şüpheliden, dernek kurucusu Haluk Levent dahil 14 kişi tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 11 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Operasyonun jandarma ayağında ise İstanbul İl Jandarma Komutanlığı; İstanbul, İzmir, Kocaeli ve Muğla'da eş zamanlı baskınlar düzenledi. Gözaltına alınan 17 şüpheliden 4’ünün daha tutuklanmasıyla, soruşturma kapsamındaki toplam tutuklu sayısı 18’e yükseldi. Mahkeme ayrıca derneğin ve şüphelilerin tüm mal varlıklarına el konulmasına karar verdi.

YENİ GÖZALTILAR KAPIDA: TANIDIK İSİMLER EMNİYETTE

Soruşturmanın ikinci dalgasında 9 şüpheli hakkında daha yakalama kararı çıkarıldı. Bu doğrultuda kamuoyunun yakından tanıdığı Oğuzhan Uğur ile birlikte Gülgün Öztürk, Suzan Düşküner, Emir Taşar, Emre Kartaloğlu, Hüseyin Küçük ve Fatih Eke emniyet güçlerince gözaltına alındı. Yeni gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki ifade işlemlerinin devam ettiği ve soruşturmanın seyrine göre yeni operasyonların da gelebileceği belirtiliyor.

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