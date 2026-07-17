SpaceX hisseleri halka arz fiyatının altına gerilerken, şirketin piyasa değerinden 1 trilyon dolardan fazla silindi. Sert düşüşe rağmen Elon Musk, 860 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin kişisi olmayı sürdürüyor.

Dünyanın en büyük halka arzlarından birine imza atan SpaceX'in hisseleri, ilk kez 135 dolarlık halka arz fiyatının altına geriledi. Haziran ortasında 225 dolarla zirve yapan hisseler, bu seviyeden yaklaşık yüzde 40 değer kaybederken, şirketin piyasa değerinden 1 trilyon dolardan fazla silindi.

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MUSK'IN MEVCUT NET SERVETİ 860 MİLYAR DOLAR

Halka arzın ardından Elon Musk'ı dünyanın ilk trilyoneri yapan hisselerdeki bu düşüşle birlikte Musk'ın trilyon dolarlık serveti milyar dolar seviyesine geriledi. Ancak Musk, dünyanın en zengin kişisi olma unvanını korumaya devam ediyor. Forbes verilerine göre Musk'ın mevcut net serveti 860 milyar dolar olarak tahmin ediliyor.

Musk'ın serveti eriyor! SpaceX hisseleri ilk kez halka arz fiyatının altına düştü

Hisselerdeki düşüşte, yapay zeka yatırımlarının kârlılığına yönelik endişeler, yüksek faiz ortamı ve teknoloji hisselerindeki satış baskısı etkili oldu. İlk çeyrekte sermaye harcamalarının yüzde 75'ini yapay zeka yatırımlarına ayıran şirket, bu alandaki agresif büyüme stratejisini sürdürüyor.

SpaceX, ilk çeyrekte yapay zeka bağlantılı sermaye harcamalarına 7,7 milyar dolar ayırdı. Bu rakam, şirketin toplam sermaye harcamalarının yüzde 75'ini oluşturuyor.

TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİNİN ÖNCÜLERİYLE İŞBİRLİĞİ

Şirket, şubat ayında Musk'ın yapay zeka girişimi xAI'yi tamamen hisse karşılığında satın almıştı. Gelişen yapay zeka teknolojileriyle birlikte SpaceX, müşterilerine en iyi bilgi işlem altyapısını sunabilmek için teknoloji sektörünün önde gelen şirketleriyle iş birliklerini sürdürmeye devam ediyor. Bu şirketler arasında Google, Anthropic ve Nvidia gibi isimler yer alıyor.

Musk'ın serveti eriyor! SpaceX hisseleri ilk kez halka arz fiyatının altına düştü

Wall Street'teki satış baskısına rağmen analistler, SpaceX'e yönelik olumlu beklentilerini koruyor. Analistlerin büyük bölümü hisse için "al" tavsiyesi verirken, Goldman Sachs şirketin yapay zeka gelirlerinin 2030 yılına kadar 100 kat artmasını bekliyor. Bununla birlikte, ağustos ayında sona erecek ilk hisse satış kısıtlamalarının da hisse üzerinde yeni bir baskı oluşturabileceği değerlendiriliyor.

SpaceX'in haziran ayı sonlarında ihraç ettiği tahvillerde de sert bir satış dalgası görüldü. Üç hafta önce yaklaşık 25 milyar dolar borçlanan şirket, tahvil piyasasında en kötü performans gösteren şirketler arasına girdi.

Musk'ın serveti eriyor! SpaceX hisseleri ilk kez halka arz fiyatının altına düştü

Haziran ayında gerçekleştirilen 75 milyar dolarlık halka arzın yaklaşık yüzde 20'si Elon Musk'ın bireysel yatırımcılarına satılırken, serbest fonlara yalnızca yüzde 10'luk pay ayrıldı. Kalan hisseler ise egemen varlık fonları ile Musk'a yakın yatırımcılar arasında dağıtıldı. Halka arz öncesinde yatırım yapan bazı yatırımcılar ise henüz realize edilmemiş milyarlarca dolarlık kazançlarını koruyor.

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