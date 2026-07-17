Katılım bankalarından murabaha yöntemiyle finansman kullananların en çok merak ettiği konuların başında erken ödeme geliyor. Peki murabaha finansmanı vadesinden önce kapatılabilir mi, erken ödeme halinde indirim uygulanır mı?

Faizsiz finans yöntemlerinden biri olan murabaha, katılım bankalarının en sık kullandığı finansman modelleri arasında yer alıyor. Finansmanını erken kapatmak isteyen müşteriler ise kâr payında indirim yapılıp yapılmadığını araştırıyor.

MURABAHADA ERKEN KAPAMA YAPILIR MI, İNDİRİM OLUR MU?

Murabaha sözleşmelerinde borcun vadesinden önce ödenmesi mümkündür. Ancak satış bedeli ve kâr payı sözleşme imzalanırken kesinleştiği için erken ödeme indirimi otomatik olarak uygulanmaz.

Katılım bankası, erken kapama yapan müşteriye kalan dönemlere ait kâr payı üzerinden indirim yapabilir. Ancak bu indirim bankaya bağlıdır. Banka dilerse erken ödeyen müşteriye kalan vadelerin kar payından bir kısım düşebilir. İndirim tutarı ve şartları bankanın uygulamasına göre değiştiğinden ödeme öncesinde güncel kapama tutarının öğrenilmesi gerekir.

Murabahada erken kapama yapılır mı, indirim olur mu?

HANGİ ALANLARDA MURABAHA KULLANILIR?

Murabaha yöntemi; konut, taşıt, iş yeri, beyaz eşya, elektronik ürün ve çeşitli ticari ekipmanların finansmanında kullanılıyor. Katılım bankası, müşterinin talep ettiği ürünü önce satın alıyor, ardından belirlenen kâr payıyla vadeli olarak müşteriye satıyor.

Bunun yanında KOBİ finansmanı, makine ve hammadde alımları ile bazı dış ticaret işlemlerinde de murabaha modeli tercih ediliyor. Sistemin temel şartı ise finansmana konu olan işlemin somut bir mal veya hizmete dayanması olarak öne çıkıyor.