Artan maliyetler ve küresel akıllı telefon pazarındaki yavaşlama, OnePlus'ı önemli bir karar almaya yöneltti. Çinli teknoloji devi, Avrupa ve Kuzey Amerika'dan çekilirken operasyonlarını Oppo çatısı altında sürdürecek.

Değişen dünya teknolojileriyle birlikte maliyet baskıları artmaya devam ediyor. Yapay zeka çağında faaliyet gösteren telefon üreticileri de bu baskıdan etkileniyor. Günden güne artan rekabetle karşı karşıya kalan teknoloji devleri, bazı pazarlardan çekilme kararı alıyor.

Akıllı telefon ve tüketici elektroniği alanında faaliyet gösteren, yüksek performanslı akıllı telefonlarıyla küresel pazarda öne çıkan ve premium özellikleri daha uygun fiyatlarla sunmayı hedefleyen Çin merkezli teknoloji şirketi OnePlus, akıllı telefonların yanı sıra tablet, akıllı saat, kulaklık ve diğer giyilebilir teknoloji ürünleri de geliştiriyor.

Kürsel pazardaki ucuzluğuyla öne çıkan şirket, Avrupa ve Kuzey Amerika'daki faaliyetlerini sonlandıracağını duyurdu. Mevcut kullanıcılar yazılım güncellemeleri ve garanti hizmetlerinden yararlanmaya devam edecek olsa da şirket, bu pazarlarda yeni model piyasaya sürmeyeceğini açıkladı.

ESKİ OPPO YÖNETİCİLERİ TARAFINDAN KURULMUŞTU

Çin merkezli tüketici elektroniği üreticisi OnePlus, 2013 yılında eski Oppo yöneticilerinden Pete Lau ile Carl Pei tarafından kuruldu. Yüksek performanslı akıllı telefonlarını daha ulaşılabilir fiyatlarla sunma hedefiyle kısa sürede küresel pazarda öne çıkan şirket, bugün akıllı telefonların yanı sıra tablet, akıllı saat, kablosuz kulaklık ve diğer giyilebilir teknoloji ürünleri de geliştiriyor.

Ünlü telefon markası Avrupa ve Amerika pazarından çekiliyor! Oppo o markayı devralacak

OnePlus, Çinli teknoloji devi BBK Electronics ekosistemi içinde faaliyet gösterirken, 2021 yılında araştırma ve geliştirme süreçlerini kardeş marka Oppo ile daha yakın şekilde entegre etmişti.

BU 2 BÖLGEDE HİÇBİR AKILII TELEFON ÜRETMEYECEK

Şirketin açıklamasına göre, 2025 yılında tanıtılan OnePlus 15 modelinin ardından Avrupa ve Kuzey Amerika pazarlarından çekileceğini resmen doğruladı. Şirket, bu iki bölgesel pazarda artık hiçbir akıllı telefon satmayacak. Buna karşılık Çin ve Hindistan'daki faaliyetlerine ise şimdilik devam edecek. Ancak Bloomberg'in aktardığı bilgilere göre Hindistan'dan da 2027 yılında çıkılabileceği öne sürülüyor.

Oppo ile yakın iş birliğini sürdürürken, OnePlus'ın bölgedeki tüm operasyonları artık Oppo markası tarafından yürütülecek. Böylece iki marka stratejik ortaklığını sürdürerek küresel pazarda birlikte rekabet edecek. Oppo ise ABD'de kendi markasıyla telefon satmayı planlamadığını açıkladı. Avrupa ise şirket için stratejik önemini korumaya devam edecek.

Bu kararın ardından OnePlus cihazlarında önemli bir yazılım değişikliğine gidilecek. Şirket, kullanıcıların garanti, satış sonrası destek ve güncelleme haklarının korunacağını vurgularken, OxygenOS kullanıcı arayüzünün Oppo tarafından geliştirilen ColorOS ile değiştirileceğini açıkladı.

Ünlü telefon markası Avrupa ve Amerika pazarından çekiliyor! Oppo o markayı devralacak

OnePlus gibi Çin'in önde gelen teknoloji markalarından birinin bu kararı almasında artan bellek maliyetleri, tedarik zincirindeki sorunlar ve küresel akıllı telefon satışlarındaki yavaşlama etkili oldu. Analistlere göre ise markanın Oppo ile yakınlaşması rekabet gücünü zayıflatırken, "uygun fiyatlı amiral gemisi" kimliğini kaybetmesi de bu noktaya gelmesinde etkili oldu.

Değişen küresel rekabet ortamında markalar bir yandan birbirleriyle rekabet ederken, diğer yandan ortaklıklar kurmaya devam ediyor. Bu süreçte hangi markanın nasıl bir strateji izleyeceği ise küresel tüketiciler tarafından merak ediliyor.

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