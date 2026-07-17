Uzun uğraşlar sonucu 39 milyon euroya Mason Greenwood'u kadrosuna katan Fenerbahçe'nin, transfer listesinde yer alan bir diğer İngiliz yıldız Marcus Rashford için yaklaşık 30 milyon euroyu gözden çıkarmaya hazır olduğu konuşuluyor.

Avrupa'nın birçok kulübünden ve Suudi Arabistan ekiplerinden transfer teklifleri alan Marcus Rashford, ilk hedef olarak Avrupa'nın 5 büyük liginden birinde forma giymeyi planlıyor.

Marcus Rashford'un güncel piyasa değeri 40 milyon euro olarak gösteriliyor.

İLK TERCİHİ PREMIER LİG

Manchester United'la yollarını ayıracağı belirtilen 28 yaşındaki İngiliz yıldızın, kariyerine Premier Lig'de devam etmek istediği, bunun gerçekleşmemesi halinde tekliflere bakacağı öğrenildi.

Yıldız oyuncu, geçtiğimiz sezon 49 maçta 14 gol ve 14 asistlik performans sergiledi.

30 MİLYON EUROLUK BÜTÇE

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre; Fenerbahçe, Rashford için takibini sürdürecek ve oyuncunun durumuna göre adımlarını atacak. Aziz Yıldırım başkanlığındaki yönetimin, yıldız futbolcu için yaklaşık 30 milyon euro seviyesinde bonservis bütçesini değerlendirmeye hazır olduğu belirtiliyor.

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