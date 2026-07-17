Türkiye Gazetesi
Fenerbahçe'nin Marcus Rashford planı: Transfer için dev bütçe hazır
Uzun uğraşlar sonucu 39 milyon euroya Mason Greenwood'u kadrosuna katan Fenerbahçe'nin, transfer listesinde yer alan bir diğer İngiliz yıldız Marcus Rashford için yaklaşık 30 milyon euroyu gözden çıkarmaya hazır olduğu konuşuluyor.
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Spor az önce
Avrupa'nın 5 büyük liginden birinde oynamayı hedefleyen Marcus Rashford'a, Avrupa kulüpleri ve Suudi Arabistan ekiplerinden teklifler geliyor.
- Rashford'un ilk tercihi Premier Lig'de oynamak.
- Premier Lig'de devam edemezse diğer tekliflere bakacak.
- Fenerbahçe, oyuncunun durumuna göre hareket edecek.
- Fenerbahçe'nin Rashford için yaklaşık 30 milyon euro bonservis bütçesi değerlendirmeye hazır.
Avrupa'nın birçok kulübünden ve Suudi Arabistan ekiplerinden transfer teklifleri alan Marcus Rashford, ilk hedef olarak Avrupa'nın 5 büyük liginden birinde forma giymeyi planlıyor.
İLK TERCİHİ PREMIER LİG
Manchester United'la yollarını ayıracağı belirtilen 28 yaşındaki İngiliz yıldızın, kariyerine Premier Lig'de devam etmek istediği, bunun gerçekleşmemesi halinde tekliflere bakacağı öğrenildi.
30 MİLYON EUROLUK BÜTÇE
Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre; Fenerbahçe, Rashford için takibini sürdürecek ve oyuncunun durumuna göre adımlarını atacak. Aziz Yıldırım başkanlığındaki yönetimin, yıldız futbolcu için yaklaşık 30 milyon euro seviyesinde bonservis bütçesini değerlendirmeye hazır olduğu belirtiliyor.
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