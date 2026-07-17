Marsilya’dan 39 milyon avro bonservis bedeli ödenerek alınan İngiliz oyuncu “Yeni bir maceraya başlamak için hazır ve heyecanlıyım. Umarım sahada attığım gollerle taraftarın desteğine karşılık veririm” diye konuştu.

Uzun süredir yolu gözlenen Mason Greenwood İstanbul’da. Fenerbahçe’nin transferi için büyük uğraş verdiğ İngiliz sağ kanat dün öğleden sonra Türkiye’ye iniş yaptı.

AİLESİYLE GELDİ

Sarı lacivertli camiada heyecan dün kulübün resmî açıklaması ile başladı. Uçağa binmeden önce taraftara mesaj gönderen İngiliz futbolcu “İstanbul’da görüşürüz” dedi. Uçak takibine başlayan binlerce taraftarın bir bölümü İstanbul Havalimanı’na akın etti. Greenwood, taraftarın ilgisi ve sevgisi karşısında tatlı bir heyecan ve mutluluk yaşadı.

Fenerbahçe'nin yeni transferi Mason Greenwood duygularını anlattı: Güzel bir tecrübe!

SABIRSIZLANIYORUM

Türkiye’nin en büyük kulübüne geldiği için mutluğu olduğunu belirten İngiliz futbolcu “Öncelikle uzun bir süreç oldu. Tamamlanması zaman aldı. Burada olduğum için mutluyum. Güzel bir tecrübe. Yeni bir maceraya başlamak için hazır ve heyecanlıyım. Tabii ki burada olmak harika. Böyle bir desteği hissetmek. Fenerbahçe taraftarının büyüklüğünü gösteriyor. Umarım ben de sahada attığım gollerle bunun karşılığını veririm. Güzel bir tecrübe olacak. Sabırsızlanıyoruz buranın keyfini çıkarmak için” dedi.

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İLK MAÇA YETİŞEBİLİR: MURİÇ UMUDU

Fenerbahçe’nin yeniden kadrosuna kattığı ve kampta sakatlanan Vedat Muriç’in durumu merakla bekleniyor. 32 yaşındaki golcü oyuncunun 21 Temmuz’da Gornik Zabrze ile oynanacak mücadelede ilk 11 olmasa bile sonradan süre almak istiyor. Teknik direktör İsmail Kartal ise tam iyileşmeden riske girme düşüncesinde değil.

Fenerbahçe'nin yeni transferi Mason Greenwood duygularını anlattı: Güzel bir tecrübe!

İNFANTİNO SİNYALİ VERDİ: BECAO&CARLOS’A TEKLİFLER VAR

Kanarya’da kadroda düşünülmeyen isimlere teklifler var. Brezilya ekibi Corinthians, sarı lacivertlilerden Rodrigo Becao için görüşmelere başladı. Teklif satın alma opsiyonlu kiralama şeklinde. Vasco da Gama da bir diğer sambacı Diego Carlos’u renklerine bağlamak için kapıyı çaldı. Sarı lacivertli yönetim de iki ismin transferinde kolaylık sağlamayı düşünüyor.

GORNİK MAÇINA DOĞRU: HAKEM LİTVANYALI

Temsilcimiz Fenerbahçe’nin UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turunda 21 Temmuz Salı günü sahasında oynayacağı Gornik Zabrze mücadelesini Litvanyalı hakem Manfredas Lukjancukas yönetecek. Yardımcıları ise Mangirdas Mirauskas ile Aleksandras Stepanovas olacak.

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