Heyecan demek ilgi duymak, istemek kavurucu arzu demek. Duygunun doruğa çıkma hâlidir. Hedefe ulaşmak için çok çabalamak, ruhunu katmak demektir. Heyecan olmayan yerde iş olmaz aş olmaz. Olsa da günübirlik ve bereketi olmaz. Heyecan olmazsa dostluk olmaz. Heyecan olmazsa ticaret olmaz. Heyecan olmazsa vesselam başarı, bolluk ve huzur olmaz...

Heyecanın yanında bilinç, istek, enerji, plan ve programın da olması gerekir. Bunlar ayrılmaz bir bütündür. Bütünü görmek ve geniş düşünmek gerekiyor. Sadece çok çalışmak çabalamak yeterli olmuyor. Böyle yapanlar, sonra “o kadar çalıştım başarılı olamadım” derler. Oysa o öğrenciler iyice analiz edilse neden az çalışmayla başarılı oldukları hemen ortaya çıkacaktır.

Devleti yönetme iddiasında olan siyasiler, şehri yönetme isteğinde olan belediye başkan adayları, hep kavurucu heyecan içinde olmalılar. Çok koşturan, çok hizmet eden, söylemi kadar icraatları ile bunu ispatlayanlar her zaman sevilir ve tercih edilir.

Heyecan demek yüksek enerji demektir. Öğretmenler öğrencilerine bilgi ve ahlaki öğretilerinde heyecan içinde olsun ki öğrencilerinde de coşkulu öğrenme isteği kabarsın. Özellikle okul saatleri dışında bile öğrencilerine bir şeyler öğretme gayreti içinde olan öğretmenlerimize çok teşekkür ediyorum. Onların bu istemleri daim olsun.

Heyecanın devamlılığında kişi bilgi donanımı artan, güvenilen yani “emin” kişi olarak karşımıza çıkar. Artık yüksek başarının tohumları atılmış iş sadece zamana kalmıştır. Hepimizin tanıdığı adını altın harflerle tarih sayfalarına yazdırmış olanlar işte bu merhalelerden geçen değerli insanlar olmuşlardır.

Türkiye gazetesinin kurucusu Enver Ören Ağabey de gazeteciliği tarif ederken heyecana vurgu yaparak; "Gazeteciliğin kolay tarafı yoktur. Gazetecilik ise heyecan ve hareket mesleğidir. Bu meslekte mesai ve gece gündüz mefhumu yoktur. Gazetecilik böyle düşünenleri bünyesinden atar" demişti.

Nurettin Bozan-Eskişehir

ŞİİR

Havale!

Birçok anlamı var “havale”nin;

Kiminden bir şey eksiltir,

Kimine nöbet geçirtir,

Kimine etrafı çevirtir,

Kimini de sorumluluktan kurtarır.

Kimi için hastalık, kimi için çaredir;

Havale eden kurtulur,

Havale geçiren mahvolur,

Havale edilen ise ummadığına kavuşur(!)

Ne havale eden ol!

Ne havale edilen!

Ne de havale geçiren…

İnsanları yorma!

Kul hakkına girme!

Havale olma!

Salih

KELAM-I KİBAR KİBAR-I KELAMEST

(Büyüklerin sözü, sözlerin büyüğüdür)

Din büyüklerimiz buyurdular ki: "Allahü teâlâ, altmış-yetmiş senelik ömrü, burada yiyip içmek için yaratmadı. O altmış-yetmiş senelik ömrü, Allahü teâlânın yarattığı günden beri hiç sevmediği dünya menfaati için, dünya hayatı için, dünya saltanatı için, dünya neşesi için, dünya zevkleri için harcayanlar, çok pişman olacaktır. Değmez. O bakımdan, İslamiyet’e uygun olarak yuva kuranları, Allahü teâlâ hayırlı ve mübarek etsin, mesut, bahtiyar etsin. Âmin."

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