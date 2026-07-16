Leandro Trossard'ın imza töreni için tribünde yerini alan Beşiktaş taraftarının 'Ya Allah, Bismillah, Muhammed Salah' tezahüratına Serdal Adalı'nın verdiği tepki dikkat çekti.

Beşiktaş, İngiltere Premier Lig ekibi Arsenal'den transfer ettiği yıldız orta saha oyuncusu Leandro Trossard için Tüpraş Stadyumu’nda taraftarlara açık imza töreni düzenledi. Tribünleri dolduran yaklaşık 20 bin taraftarın önünde düzenlenen törende Trossard, kendini 3+1 yıllığına siyah-beyazlı renklere bağlayan imzayı attı.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, Beşiktaş Park’ta yeni transfer Leandro Trossard için düzenlenen imza törenine katıldı.

Beşiktaş'ta Muhammed Salah sesleri! Başkan Serdal Adalı'nın tepkisi gündem oldu

"ÇOK GURURLU VE HEYECANLIYIM"

Başkan Serdal Adalı ve yönetim kuruluna teşekkür ederek sözlerine başlayan Trossard ise, "Desteklerini çok hissettim. Çok heyecanlıyım burada olduğum için. Sizler de dünyanın her yerinden bana sevginizi hissettirdiniz. Benim buraya gelmemin bir amacı var; takım arkadaşlarımla birlikte Beşiktaş’ı eski başarılı günlerine, kupalar kazandığı günlere döndürmek. Siz olmadan biz bir şey başaramayız, arkamızda siz olmadan başarılı olamayız. Çok gururlu ve heyecanlıyım. Umarım bu sezon sizin desteğinizle takım arkadaşlarımla büyük başarılara yürüyeceğiz" şeklinden konuştu.

Beşiktaş'ta Muhammed Salah sesleri! Başkan Serdal Adalı'nın tepkisi gündem oldu

SALAH TEZAHÜRATLARINA ADALI'DAN TEPKİ

Beşiktaş taraftarlarının “Ya Allah Bismillah, Mohamed Salah” tezahüratlarına Başkan Serdal Adalı’nın verdiği tepki dikkatlerden kaçmadı.

Haberle İlgili Daha Fazlası