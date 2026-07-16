Naci Görür'den Marmara için kritik uyarı: 'Büyük depremi kuzey kolda bekliyoruz'
Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Marmara Bölgesi'nde gerilimin sürdüğünü belirterek beklenen büyük depreme ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. X hesabından paylaşım yapan Görür, bilimsel verilerin büyük depremin Marmara'nın kuzey kolunda beklendiğini gösterdiğini söyledi.
- Prof. Dr. Naci Görür'e göre Marmara Bölgesi'ndeki tektonik hareketlilik devam ediyor.
- Küçükkuyu Fayı üzerinde meydana gelen sığ ve küçük bir deprem, Kuzey Anadolu Fayı'nın güney kolunda gerilim olduğunu gösteriyor.
- Görür, büyük depremin tez zamanda Kuzey Anadolu Fayı'nın kuzey kolunda beklendiğini ifade etti.
- Bilim insanlarının önemli bir bölümü, Marmara Denizi'nin altındaki Kuzey Anadolu Fayı'nın kırılmamış segmentlerinde enerji biriktiğine işaret ediyor.
- Yapılan araştırmalar, Marmara'nın kuzey kolunun gelecekte büyük bir deprem üretme potansiyeli taşıdığını destekliyor.
Dün akşam saatlerinde Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Marmara'daki deprem riskine ilişkin değerlendirmelerini sürdüren Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda bölgedeki tektonik hareketliliğe dikkat çekti.
"MARMARA BÖLGESİ GERİLİYOR"
Görür, Kuzey Anadolu Fayı'nın kuzey kolunda gerilimin devam ettiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:
12 saat önce Küçükkuyu Fayı üzerinde sığ ve küçük bir deprem oldu. KAF’ın güney kolu olarak kabul edilen bu zon gösteriyorki Marmara Bölgesi geriliyor. Biz büyük depremi tez zamanda kuzey kolda bekliyoruz
Yer bilimci Görür, söz konusu değerlendirmenin yıllardır sürdürülen bilimsel çalışmalar ve fay hattındaki gerilim birikimine dayandığını vurguladı.
UZMANLAR AYNI NOKTAYA DİKKAT ÇEKİYOR
Öte yandan, bilim adamlarının önemli bir bölümü, Marmara Denizi'nin altındaki Kuzey Anadolu Fayı'nın kırılmamış segmentlerinde uzun süredir enerji biriktiğine işaret ediyor.
Yapılan araştırmalar, özellikle Marmara'nın kuzey kolunun gelecekte büyük bir deprem üretme potansiyeli taşıdığına yönelik değerlendirmeleri destekliyor.