Dün akşam saatlerinde Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Marmara'daki deprem riskine ilişkin değerlendirmelerini sürdüren Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda bölgedeki tektonik hareketliliğe dikkat çekti.

Görür, Kuzey Anadolu Fayı'nın kuzey kolunda gerilimin devam ettiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

12 saat önce Küçükkuyu Fayı üzerinde sığ ve küçük bir deprem oldu. KAF’ın güney kolu olarak kabul edilen bu zon gösteriyorki Marmara Bölgesi geriliyor. Biz büyük depremi tez zamanda kuzey kolda bekliyoruz