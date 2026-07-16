Dün AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Hala ve AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler’i ziyaret eden DEM Parti İmralı Heyeti, bugün de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi makamında ziyaret etti. 40 dakika süren sürpriz görüşme sonrasında bir açıklama yapılmadı.

DEM Parti İmralı Heyeti Pervin Buldan ve Mithat Sancar, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi makamında ziyaret etti.

“YAKLAŞIK 40 DAKİKA SÜRDÜ”

TGRT Haber Muhabiri Merve Güven, görüşmeye dair detayları şöyle aktardı.

Kritik görüşme dakikalar öncesinde bitti ve yaklaşık 40 dakika sürdü. Tabii sürpriz bir görüşme oldu Uzun süredir aslında terörsüz Türkiye kapsamında hazırlanacak, daha doğrusu hazırlık çalışmaları devam eden çerçeve yasanın ne zaman meclise geleceği tartışılıyordu. Tabi DEM Parti’nin talebi bu yasanın hızlı bir şekilde meclise gelip bir an önce yasalaşmasıydı. Ancak kulislerde bu yasal düzenlemenin ekime kalabileceği, DEM Parti’nin siyasi parti turu başlatacağı kulislerde konuşuluyordu. Dün ilk olarak AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala ve Grup Başkanı Abdullah Güler ile akşam saatlerinde geç saatlerde bir görüşme gerçekleştirdi. Devlet Bahçeli'nin bu görüşme için meclise geldiğini ifade edebiliriz. Basına görüntü vermediler. Bunun üzerine de bir açıklama yapmak istemediler. Sürecin hassasiyeti nedeniyle olduğunu tabii ki düşünüyoruz. Bu görüşmenin hemen ardından da yine DEM Parti İmralı heyeti üyeleri partileriyle birlikte konuyu görüşmek üzere mecliste Pervin Buldan’ın odasında bir toplantıya geçtiler.

PEŞ PEŞE KRİTİK GÖRÜŞMELER

DEM Parti İmralı heyeti üyeleri Pervin Buldan ve Mithat Sancar, dün de AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Hala ve AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ile bir araya gelmişti Görüşme, TBMM'de düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programlarının ardından gerçekleşmişti. MHP Lideri Bahçeli son olarak TBMM'deki 23 Nisan Resepsiyonunda, DEM Parti heyeti ile bir araya gelmiş, DEM Parti heyeti Resepsiyonda sohbet etmişti.

Terörsüz Türkiye süreci kapsamında son olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde rapor hazırlanmıştı. Bu rapor çerçevesinde hazırlanan yasanın önümüzdeki günlerde meclise gelmesi bekleniyor.

99 SAYFALIK SÜREÇ RAPORU

Öte yandan geçtiğimiz Aralık ayında DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’na 99 sayfalık rapor sunduklarını duyurmuştu.

Koçyiğit, "Bu raporda diyoruz ki, TBMM'nin acilen bir demokratik entegrasyon yani barış yasası çıkarması gerekmektedir. Silahların susması bir sonuç değil başlangıçtır" ifadelerini kullanmıştı.

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