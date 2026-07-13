Çarşamba günü Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş ile bir araya gelecek olan DEM Parti İmralı heyeti, aynı gün AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala ile de bir görüşme gerçekleştirilecek. Görüşmede Terörsüz Türkiye süreci kapsamında atılacak yasal adımların konuşulması bekleniyor.

Terörsüz Türkiye hedefiyle başlayan süreç tüm hızıyla ilerlerken, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş geçtiğimiz günlerde "Yaz ayları bitmeden raporun gereği olan işler yapılacak" açıklamasını yapmıştı. Bu düzenlemenin önümüzdeki günlerde Meclis'e sunulması beklenirken, gözler kritik bir görüşmeye çevrildi.

KRİTİK ZİYARET ÇARŞAMBA GÜNÜ

DEM Parti İmralı Heyeti, "Terörsüz Türkiye" süreci kapsamında çarşamba günü TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala'yı ziyaret edecek. Görüşmelerde, Temmuz ayında Meclis gündemine gelmesi beklenen çerçeve yasa ve sürecin yasal altyapısına ilişkin değerlendirmelerin ele alınması bekleniyor.

Gözler Çarşamba gününde! DEM Parti İmralı heyetinden Numan Kurtulmuş ve Efkan Ala ile görüşecek

A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş, görüşmeye ilişkin şunları aktardı:

Demokrasi adına önemli bir görüşme, artık yasal adımlara dair somut gelişmelerin yaşanacağı bir süreçteyiz. Birkaç hafta içerisinde çerçeve yasanın Meclis Başkanlığına, Meclis'e gelebileceği ifade ediliyor. DEM Parti İmralı heyeti, yani Mithat Sancar ve Pervin Buldan'dan oluşan heyet, Çarşamba günü Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'la bir araya gelecek. Aynı gün AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala ile de bir görüşme gerçekleştirilecek. Bu görüşmede Terörsüz Türkiye süreci kapsamında atılacak yasal adımlara, yasal düzenlemelere dair değerlendirmelerde bulunulması bekleniyor.

Gözler Çarşamba gününde! DEM Parti İmralı heyetinden Numan Kurtulmuş ve Efkan Ala ile görüşecek

99 SAYFALIK SÜREÇ RAPORU

Öte yandan geçtiğimiz Aralık ayında DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’na 99 sayfalık rapor sunduklarını duyurmuştu.

Koçyiğit, "Bu raporda diyoruz ki, TBMM'nin acilen bir demokratik entegrasyon yani barış yasası çıkarması gerekmektedir. Silahların susması bir sonuç değil başlangıçtır" ifadelerini kullanmıştı.

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