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Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde, bir apartmanın 9'uncu katındaki dairenin kapısını meyve bıçağıyla açmaya çalışarak hırsızlık girişiminde bulunan 3 kadın, ihbar üzerine olay yerine intikal eden polis ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. Daha önceden de çok sayıda suça karıştığı tespit edilen şüpheli şahıslar, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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