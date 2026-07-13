Eskişehir’de ‘büyü yaptığını’ iddia ederek Ahmet Çalık’a arabasıyla çarpıp, demir sopayla darp eden tutuklu sanık Yalçın Namal’ın akli dengesinin yerinde olduğu ortaya çıktı. Namal’ın tutukluluk halinin devamına karar verilirken acılı abla Gülfer Görgöz “Bütün kemiklerini kırmış, kafasını, gözlerini parçalamış, ayaklarını kırmış. Bu kadar canice öldürülemez ya” diyerek tepki gösterdi.

Geçtiğimiz yıl Eskişehir’de araçla çarptığı Ahmet Çalık'ı demir çubukla darp eden Yalçın Namal'ın akli dengesinin yerinde olduğu ortaya çıktı. Çalık’ın kemiklerini kıran, kafasını, gözlerini parçalayan Namal kendini “Ahmet'in büyü yaptığını düşünüyordum" diyerek savundu.

Ahmet Çalık

Eskişehir’in Çifteler ilçesine bağlı kırsal Ortaköy Mahallesi'nde Yalçın Namal, babasına ait otomobille Ahmet Çalık'a çarpmış, elindeki demir çubukla Çalık'ı darp ederek ağır yaralamıştı. Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Çalık, tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetmişti.

Kafasını, gözlerini parçalamış, ayaklarını kırmış! Büyü cinayetinde Adli tıp raporu çıktı: Akli dengesi yerindeymiş

Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Namal hakkında Eskişehir 6. Ağır Ceza Mahkemesi'ne 'ağırlaştırılmış müebbet' hapis cezası istemiyle dava açılmıştı. Mahkeme heyeti, Namal'ın akli dengesinin yerinde olup olmadığının tespit edilmesi için Adli Tıp Kurumu'ndan rapor alınmasına karar verer akli dengesi yerinde ek duruşmayı ertelemişti.

AKLİ DENGESİ YERİNDE

Adli Tıp raporu çıktı. Raporda, sanık Yalçın Namal'ın akli dengesinin yerinde ve ceza ehliyetinin tam olduğunun tespit edildiği ifade edildi.

“MÜTALAAYI KABUL ETMİYORUM”

Namal savunmasında şunları söyledi:

Mütalaayı kabul etmiyorum, aşamalardaki savunmalarımı tekrar ederim, mümkünse öncelikle tahliyeme, beraatime karar verilmesini, aksi halde hakkımda lehe hükümlerin uygulanmasını talep ederim.

Kafasını, gözlerini parçalamış, ayaklarını kırmış! Büyü cinayetinde Adli tıp raporu çıktı: Akli dengesi yerindeymiş

“KAFASINI, GÖZLERİNİ PARÇALAMIŞ”

Ahmet Çalık'ın ablası Gülfer Görgöz Namal’a şöyle tepki gösterdi:

Benim kardeşimden ne istemiş? Ne diye öldürdün? Bütün kemiklerini kırmış, kafasını, gözlerini parçalamış, ayaklarını kırmış. Bu kadar canice öldürülemez ya! Bir insan niye sebepsiz yere öldürülebiliyor ya? Böyle insanlar çıkmasın, toplum içinde yaşamasın. Bunlar toplum içine girmesin.

TUTUKLULUK HALİ DEVAM EDECEK

Duruşmada mütalaa da açıklandı. Sanık Yalçın Namal'ın eylemine uyan TCK 81/1 maddesi uyarınca cezalandırılmasına (Kasten Öldürme), hukuki durumu gözetilerek tutukluluk halinin devamına, suçta kullanılan demir borunun TCK 54/1 maddesi uyarınca müsaderesine (el konulmasına) karar verildi. Duruşma 16 Temmuz’a ertelendi.

Kafasını, gözlerini parçalamış, ayaklarını kırmış! Büyü cinayetinde Adli tıp raporu çıktı: Akli dengesi yerindeymiş

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